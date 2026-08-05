«ترانسفير ماركت» يضع محمد صلاح لاعبًا في طرابزون سبور بعد اقتراب الإعلان الرسمي

أدرج موقع «ترانسفير ماركت» العالمي المتخصص في إحصائيات وانتقالات اللاعبين، النجم المصري محمد صلاح ضمن قائمة لاعبي نادي طرابزون سبور التركي، في أحدث تحديث لقاعدة بياناته، ليؤكد اقتراب اكتمال انتقال قائد منتخب مصر إلى الدوري التركي.

وأوضح الموقع أن صلاح انتقل إلى صفوف طرابزون سبور في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء مشواره مع ليفربول الإنجليزي، ليبدأ تجربة جديدة في الملاعب التركية.

وجاء تحديث «ترانسفير ماركت» بالتزامن مع إعلان نادي طرابزون سبور دخوله في مفاوضات رسمية مع اللاعب، حيث أصدر النادي بيانًا أكد خلاله بدء إجراءات التعاقد مع محمد صلاح، تمهيدًا للإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.

وكان النادي التركي قد أثار حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعدما نشر مقطع فيديو تشويقي عبر منصاته الرسمية تضمن مشاهد للأهرامات المصرية، في رسالة فسّرها المتابعون على أنها إشارة واضحة إلى اقتراب التعاقد مع قائد منتخب مصر.

ويستعد محمد صلاح لخوض أول تجربة له في الدوري التركي، بعد مسيرة استمرت 9 سنوات مع ليفربول، حقق خلالها العديد من الألقاب المحلية والقارية، إلى جانب سلسلة من الإنجازات الفردية التي جعلته أحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية.