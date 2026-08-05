أيمن عبدالعزيز: جماهير طرابزون «عصبية» وتشبه مُشجعي ليفربول.. وخبرات «صلاح» تؤهله للنجاح في تركيا

أكد أيمن عبد العزيز، لاعب طرابزون سبور التركي السابق والمدرب العام لنادي مودرن سبورت، أن نادي طرابزون سبور كبير ولديه جماهير عظيمة.



وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج "مودرن سبورت" تقديم الإعلامي هاني حتحوت أن انتقال محمد صلاح إلى طرابزون سبور ستكون خطوة مهمة له، مشيرًا إلى أنه سيشاهد جماهير مختلفة تشبه جماهير ليفربول.

وواصل أن جماهير طرابزون سبور عصبية ولا تقبل الخسارة والدوري التركي مليئ بالعنف والقوة والمجهود البدني.

وأوضح أن صلاح لديه من الخبرات الهامة التي تؤهله للنجاح في الدوري التركي لأنه سريع ولديه مجهود جبار وسيتغلب على الصعوبات في تركيا.

واختتم أن نادي مودرن سبورت يستعد للدوري بشكل جيد وسيواجه نظيره كهربا الإسماعيلية غدًا وديًا استعدادًا للموسم الجديد.