قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس طرابزون سبور: محمد صلاح أهم لاعب مسلم في العالم.. وضمّه رسالة لأوروبا
«ترانسفير ماركت» يضع محمد صلاح لاعبًا في طرابزون سبور بعد اقتراب الإعلان الرسمي
القيادة المركزية الأمريكية: ساعدنا أكثر من 1000 سفينة على عبور مضيق هرمز خلال 3 أشهر
خالد الغندور يُفجّر مفاجأة بشأن مصير محمد شريف مع الأهلي
قانون العمل الجديد يُنظم إلحاق العمالة بالخارج إلكترونيًا
صواريخ باليستية تُشعل «كييف».. انفجارات عنيفة بعد هجوم روسي ساحق على أوكرانيا
كوريا الشمالية تلوح بالخيار العسكري .. شقيقة كيم تتوعّد اليابان بسبب صاروخ «توماهوك»
أيمن عبدالعزيز: جماهير طرابزون «عصبية» وتشبه مُشجعي ليفربول.. وخبرات «صلاح» تؤهله للنجاح في تركيا
تامر حسني يُدعّم سامو زين بعد أغنية «بايظة».. والأخير يرد: دايمًا قلبه على الكل رغم الظروف الصعبة
إعلامي: نشيد دائمًا بنجاحات كرة اليد المصرية.. ومنتخب الناشئات يُحقق إنجازًا في المونديال|فيديو
في الذكرى الـ11 لرحيل الفنانة ميرنا المهندس .. مرض أنهكها ومآسٍ عائلية لاحقتها حتى النهاية
جنازة جماعية مهيبة .. غزة تشيّع جثامين ورفات 112 شهيدًا بعد 3 سنوات من بقائهم تحت الأنقاض|شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أيمن عبدالعزيز: جماهير طرابزون «عصبية» وتشبه مُشجعي ليفربول.. وخبرات «صلاح» تؤهله للنجاح في تركيا

محمد صلاح
محمد صلاح
محمد سمير

أكد أيمن عبد العزيز، لاعب طرابزون سبور التركي السابق والمدرب العام لنادي مودرن سبورت، أن نادي طرابزون سبور كبير ولديه جماهير عظيمة.


وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج "مودرن سبورت" تقديم الإعلامي هاني حتحوت أن انتقال محمد صلاح إلى طرابزون سبور ستكون خطوة مهمة له، مشيرًا إلى أنه سيشاهد جماهير مختلفة تشبه جماهير ليفربول.
وواصل أن جماهير طرابزون سبور عصبية ولا تقبل الخسارة والدوري التركي مليئ بالعنف والقوة والمجهود البدني.
وأوضح أن صلاح لديه من الخبرات الهامة التي تؤهله للنجاح في الدوري التركي لأنه سريع ولديه مجهود جبار وسيتغلب على الصعوبات في تركيا.
واختتم أن نادي مودرن سبورت يستعد للدوري بشكل جيد وسيواجه نظيره كهربا الإسماعيلية غدًا وديًا استعدادًا للموسم الجديد.

طرابزون جماهير ليفربول جماهير طرابزون صلاح خبرات صلاح أيمن عبد العزيز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027 ..متى يعود الطلاب للمدارس؟|التعليم تحسم الجدل

نموذج إجابة الفيزياء

تداول نموذج إجابة الفيزياء بعد تصويره بإحدى لجان تظلمات الثانوية العامة 2026

محمد صلاح

الفرعون يعود إلى جحر الذئاب.. محمد صلاح يقترب من روما

موعد بدء الدراسة 2027

موعد بدء الدراسة 2027 للمدارس الحكومية والخاصة والدولية ..ماذا قررت التعليم؟

المتهم

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على القاضى المزيف

يارا حسام حسن

حيثيات حكم رد شبكة يارا حسام حسن تكشف التفاصيل .. مشغولات بـ3.65 مليون جنيه

إمام عاشور

عايز حقي ناشف.. إمام عاشور يرحب بـ الكاش ويرفض فيلا الساحل لـ تجديد عقده| خاص

هاني ابو ريدة

تفاصيل جديدة فى الجدل الدائر بين الأهلي واتحاد الكرة

ترشيحاتنا

دكتورة هبه ممدوح جامعة بني سويف

رئيس جامعة بني سويف يكلّف الدكتورة هيبة ممدوح مديرًا لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس

محافظ مطروح يتفقد مستشفى مطروح العام

محافظ مطروح يتفقد مستشفى مطروح العام ويتابع الخدمات الطبية بالأقسام التخصصية

محافظ الأقصر يقدم واجب العزاء للأنبا يواقيم في وفاة ابنة شقيقته بكنيسة العذراء بإسنا

محافظ الأقصر يقدم واجب العزاء للأنبا يواقيم في وفاة ابنة شقيقته بكنيسة العذراء بإسنا

بالصور

لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم 8 ساعات؟.. السبب الحقيقي لمن تجاوزوا سن الخمسين

اضطرابات النوم أكثر انتشارًا بين الأشخاص في سن الخمسين
اضطرابات النوم أكثر انتشارًا بين الأشخاص في سن الخمسين
اضطرابات النوم أكثر انتشارًا بين الأشخاص في سن الخمسين

فرح شعبان تتألق بإطلالة صيفية لافتة على البحر.. بفستان وردي تخطف الأنظار

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

الإفراط في تناول السكر قبل عمر العامين يصيبك بمرض خطير لاحقًا.. دراسة تكشف علاقة مقلقة

إفراط الأطفال في تناول السكر يزيد خطر الإصابة بالخرف لاحقًا
إفراط الأطفال في تناول السكر يزيد خطر الإصابة بالخرف لاحقًا
إفراط الأطفال في تناول السكر يزيد خطر الإصابة بالخرف لاحقًا

كم كوب قهوة تحتاج يوميًا؟.. الكمية المثالية لكل مرحلة عمرية

عدد أكواب القهوة المثالي يوميًا يختلف حسب العمر
عدد أكواب القهوة المثالي يوميًا يختلف حسب العمر
عدد أكواب القهوة المثالي يوميًا يختلف حسب العمر

فيديو

سامو زين

سامو زين يكشف حقيقة استخدامه الذكاء الاصطناعي في حفله بالساحل الشمالي

انفصال المشاهير في 2026

انفصال المشاهير في 2026 .. نجوم فاجأوا الجمهور بطلاقهم ونهاية قصص الحب

تامر حسين

تامر حسين: مفيش الأوحد في صناعة الموسيقى.. والاكتفاء النفسي سر النجاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف ادم

أحمد عاطف آدم يكتب : فخ الشائعات وقت الأزمات

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : صحة المواطن ليست مجالًا للإهمال .. أين الرقابة على محال الأغذية؟

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

المزيد