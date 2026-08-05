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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السعودية: نثمّن جهود مصر وشركائها في إنجاز الاتفاق التاريخي بشأن نزع السلاح بقطاع غزة

الأمير محمد بن سلمان
الأمير محمد بن سلمان
القسم الخارجي

ثمّن مجلس الوزراء السعودي الجهود التي بذلتها مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة ومجلس السلام في إنجاز الاتفاق التاريخي المتعلق بنزع السلاح في قطاع غزة.

وأعرب مجلس الوزراء السعودي عن تطلعه إلى أن يشكّل الاتفاق التاريخي المتعلق بنزع السلاح في قطاع غزة منطلقًا لمسار سياسي شامل يفضي إلى التنفيذ الكامل لخطة السلام الشاملة، ويكفل للشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وترأس جلسة مجلس الوزراء السعودي مساء الثلاثاء، الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء وولي العهد، وأطلع على مضمون الاتصال الهاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وما اشتمل عليه من بحث تطورات الأوضاع في المنطقة وانعكاساتها على مختلف المستويات، وتأكيد المملكة ضرورة تغليب نهج الحوار لخفض التصعيد، وأهمية بذل كل الجهود لتحقيق التهدئة التي تمهد الطريق لحلول دبلوماسية تسهم في الحفاظ على الأمن الإقليمي واستقراره.

السعودية جهود مصر قطاع غزة مجلس الوزراء السعودي نزع السلاح في قطاع غزة

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