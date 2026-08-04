ثابت والمطر يبحثان في القاهرة سبل تعزيز العلاقات الليبية السعودية

التقى السفير عبدالمطلب إدريس ثابت، مندوب دولة ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية، والمكلّف بتسيير أعمال سفارة دولة ليبيا لدى جمهورية مصر العربية، السفير عبدالعزيز بن عبدالله المطر، المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى جامعة الدول العربية، وذلك بمقر وفد المملكة العربية السعودية لدى الجامعة.

تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين دولة ليبيا والمملكة العربية السعودية، حيث تبادل الجانبان الأحاديث الودية التي عكست عمق الروابط التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين.

كما استعرض السفيران عددا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحثا آفاق تعزيز التنسيق والتعاون في إطار منظومة العمل العربي المشترك، بما يسهم في دعم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين وخدمة القضايا العربية.