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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

سعر سبيكة الذهب BTC اليوم 3 أغسطس 2026 بعد ارتفاع الذهب

سعر سبيكة الذهب BTC اليوم 3 أغسطس 2026 بعد ارتفاع الذهب
سعر سبيكة الذهب BTC اليوم 3 أغسطس 2026 بعد ارتفاع الذهب
عبد الفتاح تركي

ارتفع سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين 3 أغسطس 2026، ما أدى إلى زيادة اهتمام المواطنين والمستثمرين بمتابعة أسعار السبائك الذهبية، وفي مقدمتها سبائك شركة BTC التي تعد من أكثر المنتجات انتشارًا في سوق الذهب المصري، خاصةً سبيكة الذهب وزن 5 جرام، التي تشهد إقبالًا كبيرًا من الراغبين في الادخار والاستثمار باعتبارها من الأوزان الأكثر تداولًا داخل محلات الصاغة، بالتزامن مع متابعة مستمرة لآخر تحديثات أسعار الذهب بمختلف الأعيرة وأسعار الجنيه الذهب والأوقية عالميًا.

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سعر سبيكة الذهب في مصر

كم سجل سعر سبيكة الذهب BTC اليوم الاثنين 3 أغسطس 2026؟

يواصل الباحثون عن الاستثمار في الذهب متابعة أسعار سبائك الذهب بشكل يومي، خاصة بعد الارتفاع الذي شهده المعدن الأصفر خلال تعاملات اليوم، وجاءت أسعار سبائك الذهب وفق آخر تحديث على النحو الآتي:

  • سعر سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC وزن 5 جرام يبلغ نحو 35315 جنيهًا.
  • سعر سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC وزن 2.50 جرام يبلغ نحو 17785 جنيهًا.
  • سعر سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC وزن 20 جرام يبلغ نحو 137890 جنيهًا.
  • سعر سبيكة ذهب عيار 24 من سام s a m وزن 2.50 جرام يبلغ نحو 17660 جنيهًا.
  • سعر سبيكة ذهب عيار 24 من سليمة جولد وزن 1 جرام يبلغ نحو 7165 جنيهًا.
  • سعر سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC وزن 10 جرام عيار 24 يبلغ نحو 68945 جنيهًا.

وتعد سبائك الذهب من أكثر وسائل الادخار التي تحظى باهتمام شريحة واسعة من المواطنين، نظرًا لاعتمادها على قيمة الذهب الخالص عيار 24، وهو ما يجعلها خيارًا مفضلًا لدى الكثير من المستثمرين والأفراد الراغبين في الحفاظ على قيمة مدخراتهم.

اسعار السبائك الذهب

آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في مصر

بالتزامن مع متابعة أسعار السبائك، شهدت أسعار الذهب في محلات الصاغة تحديثًا جديدًا خلال تعاملات اليوم الاثنين 3 أغسطس 2026، وجاءت الأسعار الرسمية للأعيرة المختلفة على النحو الآتي:

سجل سعر الذهب عيار 24 في مصر اليوم 6674.25 جنيه للبيع، و6617.25 جنيه للشراء.

وسجل سعر الذهب عيار 22 داخل محلات الصاغة 6118 جنيهًا للبيع، و6065.75 جنيه للشراء.

أما سعر الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر مبيعًا في مختلف محافظات مصر، فقد بلغ 5840 جنيهًا للبيع، و5790 جنيهًا للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 في سوق الصاغة 5005.75 جنيه للبيع، و4962.75 جنيه للشراء.

كم بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم؟

سجل سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين 3 أغسطس 2026 نحو 46720 جنيهًا للبيع، و46320 جنيهًا للشراء، ويعد الجنيه الذهب من الخيارات التي يفضلها عدد كبير من المستثمرين، نظرًا لاعتماده على الذهب عيار 21، إضافة إلى سهولة تداوله في السوق المحلية.

سعر أونصة الذهب عالميًا اليوم

على المستوى العالمي، سجلت أونصة الذهب وفقًا لآخر تحديث اليوم 4037.33 دولار للبيع، و4036.99 دولار للشراء، وهو السعر الذي يظل من أبرز المؤشرات التي يتابعها المستثمرون، لما له من تأثير مباشر في حركة أسعار الذهب داخل الأسواق المختلفة.

سبائك الذهب

ما العوامل التي تؤثر في أسعار الذهب؟

تخضع أسعار الذهب محليًا وعالميًا لعدة عوامل تؤثر بصورة مباشرة في حركة التسعير، وهو ما يجعل المعدن النفيس من أكثر الأصول تأثرًا بالتغيرات الاقتصادية والمالية والسياسية.

وتتمثل أبرز العوامل المؤثرة في تسعير الذهب في حركة العرض والطلب، والأزمات السياسية والاقتصادية، والاحتياطيات الحكومية والبنوك المركزية، والمضاربات والأسواق المالية، والصراعات الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية، والتضخم وأسعار الفائدة، وقوة الدولار الأمريكي، إضافة إلى تكاليف التنقيب والتعدين.

سبائك الذهب

لماذا يزداد الإقبال على سبائك الذهب؟

يشهد سوق السبائك الذهبية اهتمامًا متزايدًا من المواطنين بالتزامن مع تحركات أسعار الذهب، حيث يفضل كثيرون شراء السبائك بمختلف أوزانها باعتبارها وسيلة للادخار والاستثمار، خاصة أن السبائك المصنعة من الذهب عيار 24 تعد من أكثر المنتجات انتشارًا في السوق، ويحرص المشترون على متابعة تحديثات الأسعار بصورة مستمرة لاتخاذ قرارات الشراء أو البيع وفقًا لتحركات السوق.

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