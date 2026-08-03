بعد انتهاء مشواره مع الزمالك.. عمر جابر يوجه رسالة لـ سيف الجزيري

وجه عمر جابر، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رسالة لـ سيف الدين الجزيري بعد انتهاء مشواره مع القلعة البيضاء.

وشارك عمر جابر، صورة تجمعه بالجزيري، وكتب: “بالتوفيق يا صاحبي”.

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، التوصل إلى اتفاق مع التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، على إنهاء التعاقد بين الطرفين بالتراضي وبشكل ودي تماما، عقب الانتهاء من جميع التسويات الخاصة بالعقد، في إطار من التفاهم والاحترام المتبادل.

ونيابة عن جماهير الزمالك يتوجه مجلس إدارة النادي بخالص الشكر والتقدير إلى سيف الدين الجزيري، على ما قدمه للنادي طوال فترة ارتدائه القميص الأبيض، حيث كان نموذجًا للاعب المحترف الملتزم والمخلص، ويتمني الزمالك وجماهيره التوفيق والنجاح للجزيري في محطته المقبلة، ومواصلة التألق في الملاعب.