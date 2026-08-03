يبحث عدد كبير من المواطنين خلال شهر أغسطس 2026 عن طرق تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي وسداد الفاتورة إلكترونيا، بالتزامن مع بدء فترة تسجيل القراءات الشهرية، في إطار جهود شركات قطاع البترول لتطوير الخدمات الرقمية وتسهيل الإجراءات على المشتركين.

طرق سداد فاتورة الغاز 2026

موعد تسجيل قراءة عداد الغاز

تستقبل شركة بتروتريد قراءات عدادات الغاز الطبيعي بداية من اليوم الأول وحتى يوم 27 من كل شهر، وذلك لضمان إصدار الفواتير وفقا للاستهلاك الفعلي، بما يسهم في الحد من الاعتماد على القراءات التقديرية.

طرق تسجيل قراءة عداد الغاز

أتاحت شركة بتروتريد أكثر من وسيلة لتسجيل قراءة العداد، بما يوفر الوقت والجهد على المواطنين، حيث يمكن تسجيل القراءة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي، أو التطبيقات الذكية، أو عبر خدمات الاتصال الهاتفي، بما يضمن تحديث بيانات الاستهلاك بصورة دورية ودقيقة.

كيفية تسجيل قراءة عداد الغاز بالموبايل

يمكن للمشتركين تسجيل قراءة العداد إلكترونيا من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لشركة بتروتريد، ثم اختيار خدمة تسجيل قراءة العداد، وإدخال بيانات المشترك التي تشمل رقم العقار، ورقم الشقة، والمنطقة، والمحافظة، ورقم العداد، ثم تسجيل القراءة الحالية كما تظهر على العداد، وأخيرا الضغط على زر الإرسال لتأكيد تسجيل القراءة.

طرق سداد فاتورة الغاز 2026

خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز

يمكن الاستعلام عن قيمة فاتورة الغاز من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لشركة بتروتريد، واختيار خدمة الاستعلام عن الفاتورة، ثم إدخال بيانات المشترك والضغط على خيار استعراض الفواتير، لتظهر قيمة الفاتورة المستحقة.

طرق سداد فاتورة الغاز 2026

طرق سداد فاتورة الغاز 2026

وفرت شركة بتروتريد العديد من وسائل السداد لتناسب مختلف فئات المواطنين، حيث يمكن سداد الفاتورة من خلال مندوبي التحصيل التابعين للشركة، أو المحافظ الإلكترونية الخاصة بالبنوك، مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بالإضافة إلى منافذ الدفع الإلكتروني مثل فوري وأمان ومصاري، وكذلك عبر تطبيق إنستاباي، وخدمة سهل، وتطبيق MyFawry، أو من خلال الموقع الرسمي للشركة باستخدام بطاقات الدفع البنكية، فضلا عن السداد عبر الجهات الخارجية المعتمدة أو فروع الشركة المنتشرة في مختلف المحافظات.

وتأتي هذه الخدمات ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي، والتي تستهدف تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية، وتوفير وسائل سداد إلكترونية آمنة وسريعة، بما يضمن إنجاز المعاملات دون الحاجة إلى التكدس داخل مقار الشركات أو منافذ التحصيل.