قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لمتابعة تداعيات الزلزال.. التنمية المحلية ترفع درجة الاستعداد بمراكز السيطرة وغرف العمليات في المحافظات.. ولا بلاغات عن إصابات أو تأثيرات
توسع جديد في توصيل الغاز الطبيعي.. خطة التنمية تكشف المستهدف حتى 2027
السد القطري يقترب من ضم نجم منتخب المغرب.. واتفاق مع مارسيليا ينتظر موافقة اللاعب
موعد انكسار الموجة الحارة.. حالة الطقس اليوم الاثنين
محافظ القاهرة: لا إصابات أو وفيات جراء زلزال فجر اليوم.. ورفع درجة الاستعداد بجميع الأحياء
زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب شرق بيرو
الجرام وصل 3920 جنبها.. انخفاض سعر الذهب اليوم الإثنين
للمتقدمين لكلية الشرطة.. شروط القبول ومواعيد التقديم
«تربية نوعية عين شمس» تعلن فتح باب التقدم للدراسات العليا للعام الجامعي 2026/2027
حكم التحدث مع المعالج النفسي في الأمور الزوجية الخاصة.. الإفتاء تكشف
رغم ارتفاع أسعار الكهرباء.. الدولة تتحمل من 103 وحتى 620 جنيه لكل فاتورة
زلزال داخل فيفا.. هل بدأت معركة إسقاط جياني إنفانتينو؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

غاز لوج اليونانية تعلن استقرارها بعد حادثة بمضيق هرمز

سفن
سفن
محمد على

أعلنت شركة "غاز لوج" اليونانية للشحن أن ناقلة الغاز الطبيعي المسال التابعة لها "غاز لوج شنغهاي" مستقرة بعد حادثة وقعت أثناء خروجها من مضيق هرمز، وأن جميع من كانوا على متنها بخير.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن "حادثة" وقعت على متن الناقلة في 31 يوليو.

ولم تُفصح الشركة عن تفاصيل الحادثة أو ما إذا كانت السفينة أو حمولتها قد تعرضت لأي أضرار.

وجاء في البيان : "قامت شركة "جاز لوج لخدمات الغاز الطبيعي المسال" بتفعيل خطة الطوارئ على الفور، وأبلغت جميع السلطات المختصة، وهي تُجري حاليًا تقييمًا لحالة السفينة لضمان سلامة طاقمها".
وكانت "غاز لوج شانجهاي" قد حمّلت شحنة من الغاز الطبيعي المسال في محطة "الرش لافسا" للتصدير في قطر يومي 27 و28 يوليو، وفقًا لبيانات تتبع السفن من شركتي التحليل "كيبلر" و"بورصة لندن".

وأظهرت البيانات أن السفينة رُصدت داخل مضيق هرمز في 31 يوليو، قبل أن تظهر خارج الممر المائي في 2 أغسطس. 
وتُظهر بيانات تتبع السفن أن السفينة موجودة حاليًا قبالة شبه جزيرة مسندم العمانية، خارج مدخل مضيق هرمز مباشرةً.

يُعد مضيق هرمز ممرًا ملاحيًا حيويًا لصادرات النفط والغاز الطبيعي المسال من منتجي الخليج. ويمر عبر هذا الممر ما يقرب من خُمس الغاز الطبيعي المسال العالمي، بما في ذلك معظم الشحنات من قطر والإمارات العربية المتحدة.

وأغلقت إيران مضيق هرمز إلى حد كبير منذ بدء الحرب مع الولايات المتحدة في فبراير، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتفاقم التضخم العالمي.

يوم السبت، أفادت عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO) أنها تلقت بلاغات عن حادثين بحريين قبالة سواحل عُمان، أحدهما اصطدمت فيه ناقلة نفط بمقذوف مجهول. ووقع كلا الحادثين قبالة شبه جزيرة مسندم العمانية.

يوم الأحد، أفادت UKMTO أنها تلقت بلاغًا من قبطان ناقلة نفط عن انفجار بالقرب من السفينة على بُعد حوالي 20 ميلًا بحريًا شمال شرق خصب، عُمان. أُفيد بأن السفينة وطاقمها بخير. 
وكان الحادث السابق الذي تم الإبلاغ عنه والذي طال ناقلة غاز طبيعي مسال بالقرب من مضيق هرمز قد وقع في 7 يوليو، عندما تسبب اصطدام مقذوف بالسفينة  "الركايات" في اندلاع حريق في غرفة محركاتها، مما استدعى إجلاء طاقمها.
 

الغاز الطبيعي قطر ناقلة غاز إيران هرمز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تقييمات أسبوعية وشهرية لطلاب البكالوريا .. والحصول على 50% شرط لدخول الامتحان

زلزال السويس

هل تحدث هزة أرضية أكبر من زلزال اليوم؟.. البحوث الفلكية يوضح التفاصيل

مباحث أقسام الجيزة

بالأسماء.. شاهد اعتماد حركة التنقلات الداخلية لرؤساء مباحث أقسام الجيزة

زلزال

زلزال بقوة 5.5 ريختر في عدة مناطق بمصر.. وبيان عاجل من البحوث الفلكية

وزير التربية والتعليم

هل هناك مواد خارج المجموع في البكالوريا ..وما عدد محاولات التحسين المتاحة؟|تفاصيل عاجلة

زلزال

بيان رسمي من البحوث الفلكية يوضح تفاصيل الزلزال

زلزال

منشور متداول يثير الجدل بعد الهزة الأرضية.. وتوقعات بنشاط زلزالي وبركاني قبل ساعات من الزلزال

زلزال

زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب مصر وعددا من دول الشرق الأوسط

ترشيحاتنا

مباريات اليوم الإثنين 3 أغسطس 2026

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 3 أغسطس 2026.. الهلال يواجه الأهلي القطري وبداية كأس الرابطة الإنجليزية

الاهلي

المصري البورسعيدي يعلن ضم لاعب الأهلي

الهلال السعودي

مهاجم الهلال السعودي يقترب من بشكتاش

بالصور

طريقة عمل الشيش طاووق

طريقة عمل الشيش طاووق.
طريقة عمل الشيش طاووق.
طريقة عمل الشيش طاووق.

شيرين عبد الوهاب بإطلالة عفوية دون مكياج في أول ظهور بعد غياب

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين ينهار السقف.. الغش من خيانة القلم إلى دمار المجتمع

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

المزيد