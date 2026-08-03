غاز لوج اليونانية تعلن استقرارها بعد حادثة بمضيق هرمز

أعلنت شركة "غاز لوج" اليونانية للشحن أن ناقلة الغاز الطبيعي المسال التابعة لها "غاز لوج شنغهاي" مستقرة بعد حادثة وقعت أثناء خروجها من مضيق هرمز، وأن جميع من كانوا على متنها بخير.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن "حادثة" وقعت على متن الناقلة في 31 يوليو.

ولم تُفصح الشركة عن تفاصيل الحادثة أو ما إذا كانت السفينة أو حمولتها قد تعرضت لأي أضرار.

وجاء في البيان : "قامت شركة "جاز لوج لخدمات الغاز الطبيعي المسال" بتفعيل خطة الطوارئ على الفور، وأبلغت جميع السلطات المختصة، وهي تُجري حاليًا تقييمًا لحالة السفينة لضمان سلامة طاقمها".

وكانت "غاز لوج شانجهاي" قد حمّلت شحنة من الغاز الطبيعي المسال في محطة "الرش لافسا" للتصدير في قطر يومي 27 و28 يوليو، وفقًا لبيانات تتبع السفن من شركتي التحليل "كيبلر" و"بورصة لندن".

وأظهرت البيانات أن السفينة رُصدت داخل مضيق هرمز في 31 يوليو، قبل أن تظهر خارج الممر المائي في 2 أغسطس.

وتُظهر بيانات تتبع السفن أن السفينة موجودة حاليًا قبالة شبه جزيرة مسندم العمانية، خارج مدخل مضيق هرمز مباشرةً.

يُعد مضيق هرمز ممرًا ملاحيًا حيويًا لصادرات النفط والغاز الطبيعي المسال من منتجي الخليج. ويمر عبر هذا الممر ما يقرب من خُمس الغاز الطبيعي المسال العالمي، بما في ذلك معظم الشحنات من قطر والإمارات العربية المتحدة.

وأغلقت إيران مضيق هرمز إلى حد كبير منذ بدء الحرب مع الولايات المتحدة في فبراير، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتفاقم التضخم العالمي.

يوم السبت، أفادت عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO) أنها تلقت بلاغات عن حادثين بحريين قبالة سواحل عُمان، أحدهما اصطدمت فيه ناقلة نفط بمقذوف مجهول. ووقع كلا الحادثين قبالة شبه جزيرة مسندم العمانية.

يوم الأحد، أفادت UKMTO أنها تلقت بلاغًا من قبطان ناقلة نفط عن انفجار بالقرب من السفينة على بُعد حوالي 20 ميلًا بحريًا شمال شرق خصب، عُمان. أُفيد بأن السفينة وطاقمها بخير.

وكان الحادث السابق الذي تم الإبلاغ عنه والذي طال ناقلة غاز طبيعي مسال بالقرب من مضيق هرمز قد وقع في 7 يوليو، عندما تسبب اصطدام مقذوف بالسفينة "الركايات" في اندلاع حريق في غرفة محركاتها، مما استدعى إجلاء طاقمها.

