تركي آل الشيخ يدعو لمصر بعد الزلزال: اللهم احفظ أهلنا من الكوارث والفتن

حرص المستشار تركي آل الشيخ على توجيه رسالة دعم ودعاء إلى الشعب المصري، وذلك عقب الهزة الأرضية التي شعر بها عدد من المواطنين في القاهرة وعدة محافظات خلال الساعات الماضية.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”: ‏اللهم احفظ اهلنا في مصر ‏واجعلهم آمنين من الكوارث والفتن ما ظهر منها وما بطن.

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و​أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، عن تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، هزة أرضية علي بعد 38 كيلومتر من السويس وكانت بياناتها كالتالي : اليوم الاثنين الموافق 3 أغسطس 2026.

​وأفاد البيان الرسمي الصادر عن المعهد بأن الهزة الأرضية وقعت في تمام الساعة 03:00:29 مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وبلغت قوتها 5.2 درجة على مقياس ريختر.

​وفيما يلي التفاصيل الفنية للشرك الزلزالي وفقًا لبيانات المعهد:

​الموقع: علي بعد 61.0 كيلومتر شمال شرق شرم الشيخ .

​خط العرض: 30.30 شمالاً.

​خط الطول: 32.61 شرقاً.

​العمق: 10 كم.

​أكد الدكتور باسم نبوي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه لم يرد للمعهد حتى الآن ما يفيد بالشعور بالهزة الأرضية من جانب المواطنين، كما لم يثبت وقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

​شعر عدد من المواطنين في مناطق متفرقة بالقاهرة الكبرى وبعض المحافظات المجاروة، بهزة أرضية (زلزال) متوسطة إلى قوية، مما أثار تفاعلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي.

​وعلى الفور، بدأت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في تحليل البيانات الخاصة بالهزة لتحديد مركزها، وقوتها على مقياس ريختر، وعمقها