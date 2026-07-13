لا للبلطجة على الفنانين.. تعليق ناري من باسم سمرة على أزمة حق الأداء العلني

نشر الفنان باسم سمرة تعليقا ناريا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشأن حق الأداء العلني بعد الخلاف بين غرفة صناعة السينما والنقابات الفنية، بسبب محاولات تفعيل حق الأداء العلني.

وكتب باسم سمرة: نعم للأداء العلني ولا للبلطجة على الفنانين.

باسم سمرة يتحدث عن فيلم 7dogs

من ناحية أخرى أكد الفنان باسم سمرة، أن فيلم 7dogs يقدم جودة جديدة على السينما العربية، مضيفا أنه فيلم بجودة عالمية، وإنتاج ضخم، وفيه كل نجوم الفن.

وأضاف باسم سمرة، في لقاء خلال حفل افتتاح فيلم 7 دوجز، عبر قناة “إم بي سي مصر”، مساء اليوم الجمعة، “أتمنى الفيلم يكسر الدنيا ويبقى عيد مبارك”، لافتا إلى أن “هذا الفيلم يرفع المنافسة، فلدينا أهم نجوم، ولا ينقصنا أي شيء”.

ولفت الفنان باسم سمرة، إلى أن فيلم 7 دوجز سيخلق منافسة وسيجعل سقف الطموح عاليا.