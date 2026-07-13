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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد عادل إمام وشيكو ضيوف الحكاية.. الليلة

محمد عادل إمام وشيكو
محمد عادل إمام وشيكو
أحمد البهى
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

يحل الفنان محمد عادل إمام والفنان شيكو، ضيوف علي برنامج الحكاية، تقديم عمرو أديب، اليوم. 

الحلقة من المقرر أن تذاع عبر شاشة mbc مصر، في تمام العاشرة مساءً، حيث يتحدثان عن نجاح فيلمها صقر وكناريا . 

صقر وكناريا يجمع لأول مرة بين محمد عادل إمام وشيكو في بطولة سينمائية تعتمد على المزج بين الأكشن والكوميديا، وهي التركيبة التي لاقت استحسان الجمهور منذ الكشف عن الإعلان الرسمي للعمل.

ويضم فيلم "صقر وكناريا" كوكبة من النجوم، على رأسهم محمد عادل إمام وشيكو، إلى جانب يسرا اللوزي ويارا السكري، والنجم خالد الصاوي، والفنانة انتصار، ومحمود عبد المغني، ونسرين أمين، وعدد كبير من الفنانين الذين يشاركون في أحداث الفيلم.

الفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج لؤي عبد الله ووائل عبد الله، ويعد من أبرز الأعمال السينمائية المطروحة خلال الموسم الحالي، لما يحمله من جرعة كبيرة من التشويق والإثارة والكوميديا.

وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن كوميدي حول شخصية "صقر" الذي يقرر الابتعاد عن عالم المخاطر والمغامرات والبحث عن حياة أكثر هدوءًا، إلا أن خططه تتغير تمامًا بعد لقائه بشخصية "بلال"، الكاتب المهووس بعالم الجاسوسية والعمليات السرية، لتبدأ بينهما سلسلة من المواقف الطريفة والمغامرات غير المتوقعة.

وخلال الأحداث يجد الثنائي نفسيهما في مواجهة العديد من التحديات والمطاردات الخطيرة، وسط أجواء مليئة بالمفاجآت والكوميديا، وهو ما يمنح الفيلم إيقاعًا سريعًا يجمع بين الإثارة والضحك في آن واحد.

محمد عادل إمام شيكو صقر وكناريا

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