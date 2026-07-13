السجن عامين لرئيس كوريا الجنوبية السابق بعد إدانته بانتهاك قانون تمويل الحملات السياسية

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قضت محكمة في كوريا الجنوبية بسجن رئيس البلاد السابق، يون سوك يول، لمدة عامين بعد إدانته بتهمة انتهاك قانون تمويل الحملات السياسية، بقبول خدمات استطلاع رأي مخصصة ومجانية لصالح حملته الانتخابية الرئاسية لعام 2022 دون دفع قيمتها.

وذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) اليوم /الاثنين/ أن المحكمة قضت أيضا على يون بدفع ما يقرب من 14 مليون وون، لتلقيه 14 استطلاعا للرأي مجاني خلال حملته الرئاسية بين أبريل 2021 ومارس 2022.

وأوضحت المحكمة - في حيثيات الحكم - أن يون جنى منفعة مالية تُقدر بنحو 28 مليون وون كوري.



