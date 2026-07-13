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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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ماذا يحدث للقولون عند شرب القهوة يوميا؟

ماذا يحدث للقولون عند شرب القهوة يوميا؟
ماذا يحدث للقولون عند شرب القهوة يوميا؟
رنا عصمت
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يعد شرب فنجان من القهوة على معدة فارغة، قد يتسبب في إطلاق حمض الهيدروكلوريك داخل جهازك الهضمي، وهو ما يمكن أن يسبب مشاكل في الهضم، لأنه قد يؤدي إلى صعوبة هضم البروتينات.


 

وإذا لم يتمكن جسمك من تحلل البروتينات بالكامل؛ فسيؤدي ذلك إلى مشاكل مثل التهاب الأمعاء والانتفاخ والتهيج وحتى سرطان القولون.

مخاطر تناول القهوة لمرضى القولون..

١-حموضة وحرقة المعدة:

القهوة مشروب حمضي، وشربها على الريق يحفّز إفراز حمض المعدة بكثرة، ما يؤدي إلى:

-تهيج بطانة المعدة.

الشعور بحرقة أو ارتجاع معدي.

ارتخاء العضلة العاصرة المريئية السفلية، ما يسمح بارتداد الحمض إلى المريء.

٢-مشكلات في الجهاز الهضمي:

يعاني كثير من الأشخاص من أعراض هضمية عند شرب القهوة على معدة فارغة، وتشمل:

الانتفاخ والغثيان.

٣-تقلصات البطن والإسهال.

تحفيز حركة الأمعاء، وهو أمر مزعج خاصة لمرضى متلازمة القولون العصبي الذين يعانون من حساسية تجاه الكافيين.

٤-مشكلات في الجهاز الهضمي:

يعاني كثير من الأشخاص من أعراض هضمية عند شرب القهوة على معدة فارغة، وتشمل:

الانتفاخ والغثيان.

تقلصات البطن والإسهال.

تحفيز حركة الأمعاء، وهو أمر مزعج خاصة لمرضى متلازمة القولون العصبي الذين يعانون من حساسية تجاه الكافيين.


 


 

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