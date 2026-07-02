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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طرق علاج آلام القولون العصبي.. خطوات فعالة للسيطرة على الأعراض

القولون العصبي
القولون العصبي
ريهام قدري

يعد القولون العصبي من أكثر اضطرابات الجهاز الهضمي شيوعًا، ويؤثر في ملايين الأشخاص حول العالم، مسببًا آلامًا متكررة في البطن، وانتفاخًا، وغازات، إلى جانب اضطرابات في حركة الأمعاء مثل الإمساك أو الإسهال أو التناوب بينهما.

 وعلى الرغم من عدم وجود علاج نهائي للحالة، فإن الالتزام ببعض التغييرات في نمط الحياة والعلاج المناسب يساعد في السيطرة على الأعراض وتحسين جودة الحياة، وفقًا لتوصيات Mayo Clinic.

تعديل النظام الغذائي أول خطوة للعلاج

ينصح الخبراء بتحديد الأطعمة التي تؤدي إلى تفاقم الأعراض والابتعاد عنها، مع تناول الوجبات في مواعيد منتظمة وعدم إهمال وجبة الإفطار أو الإفراط في تناول الطعام. كما قد يستفيد بعض المرضى من تقليل الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات القابلة للتخمر (FODMAP) تحت إشراف طبيب أو أخصائي تغذية، لأنها قد تقلل الانتفاخ وآلام البطن.

الألياف والسوائل

يساعد إدخال الألياف الغذائية تدريجيًا في تحسين أعراض الإمساك، مع الحرص على شرب كميات كافية من الماء يوميًا. ويؤكد الخبراء أن زيادة الألياف بشكل مفاجئ قد تؤدي إلى زيادة الغازات والانتفاخ، لذلك يجب زيادتها تدريجيًا حتى يعتاد الجهاز الهضمي عليها.

ممارسة الرياضة وتقليل التوتر

يرتبط القولون العصبي بشكل وثيق بالحالة النفسية، لذا فإن ممارسة النشاط البدني بانتظام، والحصول على قسط كافٍ من النوم، وتقليل التوتر من خلال تمارين الاسترخاء أو التأمل، قد يساهم في تقليل نوبات الألم وتحسين أعراض المرض.

العلاج الدوائي

قد يصف الطبيب أدوية تختلف حسب الأعراض، مثل مضادات التقلصات لتخفيف آلام البطن، أو أدوية للإسهال أو الإمساك، وفي بعض الحالات قد تُستخدم أدوية مخصصة للقولون العصبي عندما تكون الأعراض شديدة أو لا تستجيب للعلاجات الأولية. ولا يُنصح بتناول أي دواء دون استشارة الطبيب.

متى يجب استشارة الطبيب؟

ينبغي مراجعة الطبيب إذا كانت آلام البطن شديدة أو مستمرة، أو إذا صاحبها فقدان غير مبرر للوزن، أو نزيف مع البراز، أو حمى، أو إذا ظهرت الأعراض لأول مرة بعد سن الخمسين، لأن هذه العلامات قد تشير إلى مشكلة صحية أخرى تحتاج إلى تشخيص وعلاج سريع.

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