الدينار بـ163.7 جنيه... أسعار العملات العربية بداية تعاملات اليوم

شهدت أسعار صرف العملات العربية استقرارًا بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 17 أغسطس 2026 داخل شاشات التداول بالبنك الأهلي المصري.

أداء العملات العربية أمام الجنيه المصري:

حافظ الدينار الكويتي على تصدره قائمة أعلى العملات العربية قيمة، مستقرًا عند مستوى 158.76 جنيه للشراء مقابل 163.73 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي، وهو العملة الأكثر طلبًا في تعاملات الأفراد والحج والعمرة، نحو 13.33 جنيه للشراء و13.39 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي في بداية معاملات اليوم 13.65 جنيه للشراء و13.69 جنيه للبيع.

استقر الدينار البحريني عند مستويات 131.05 جنيه للشراء و133.42 جنيه للبيع.

سجل الريال العماني صباح اليوم مستويات 128.43 جنيه للشراء و130.65 جنيه للبيع.

وصل سعر شراء الريال القطري إلى 12.74 جنيه، فيما سجل سعر البيع 13.81 جنيه.

استقر الدينار الأردني في مستهل التعاملات عند مستوى 69.98 جنيه للشراء و71.04 جنيه للبيع.