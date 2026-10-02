قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرقم القومي الموحد للعقارات.. ضوابط لتوحيد بيانات العقار وإثبات هويته
بعد اعتقال 2000 شخص.. اشتباكات متواصلة بين الشرطة وطلاب المدارس في فرنسا
تصعيد إسرائيلي وقصف مكثف يستهدف مناطق في قطاع غزة
ضربة موجعة لـ أشرف داري في المحكمة الرياضية الدولية| تفاصيل
باكستان: إيران اقترحت حلا سياسيا مع الحوثيين.. وحلف مكة يدرس الفكرة
فلاي دبي تعلن تعليق الرحلات إلى تل أبيب حتى إشعار آخر| اعرف السبب
اعرف قيمة استهلاكك.. خطوات الاستعلام وسداد فاتورة الكهرباء إلكترونياً
من الخداع إلى الاشتباك.. كيف صنعت الصاعقة المصرية مفاجأة حرب أكتوبر؟
برلماني يطالب الحكومة بحل مشكلات قانون التصالح في مخالفات البناء
استجابة لضغوط أمريكية.. دول الاتحاد الأوروبي تناقش مقترحا فرنسيا للسحب من مخزونات الديزل
جيب شيروكي Trailhawk 2027 تشعل المنافسة مع برونكو سبورت
موعد مباراة فرنسا وإيطاليا في قمة نارية بدوري الأمم الأوروبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أمين الشباب بالشعب الجمهوري: منتدى مصر 2026 يفتح الطريق من الحوار إلى صياغة رؤى وطنية تصنع المستقبل

محمد خليل
محمد خليل
حسن رضوان

أكد محمد خليل، أمين الشباب بحزب الشعب الجمهوري، أن إطلاق الجلسات التحضيرية والموقع الإلكتروني لـ«منتدى مصر 2026»، بالتزامن مع الإعلان عن الأجندة التفصيلية للمنتدى، يعكس اتساع نطاق الملفات المطروحة للنقاش، بما يشمل القضايا الأكثر ارتباطًا بحياة المواطن وأولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة.

منتدى مصر 2026

وقال خليل إن قراءة أجندة المنتدى تكشف عن تناول متكامل يبدأ من بناء الإنسان، من خلال مناقشة مدى جاهزية منظومة التعليم للمستقبل، وانتقال الشباب من مجرد إتاحة الفرص إلى صناعة التأثير، إلى جانب الثقافة ومنظومة القيم الاجتماعية، وهو ما يضع قضايا التعليم والشباب والوعي المجتمعي في صدارة النقاش.

وأضاف أن اليوم الثاني من المنتدى ينتقل مباشرة إلى ملف التنمية المتكاملة وجودة حياة المواطن، عبر مناقشة التنمية الحضرية والعمرانية، وما يرتبط بمشروعات الإسكان والطرق والنقل والبنية التحتية، إلى جانب ملف صحة المواطن، وما يتضمنه من تطوير المنظومة الصحية، والوقاية، وجودة الخدمة، وتوطين الدواء والتكنولوجيا الطبية، فضلًا عن التحول الرقمي وما يطرحه من فرص وتحديات أمام الدولة والمواطن.

تخصيص يوم كامل لملف الحماية والأمان المجتمعي

وأوضح أمين شباب حزب الشعب الجمهوري أن تخصيص يوم كامل لملف الحماية والأمان المجتمعي، بما يشمله من أمن الوطن والمواطن، والحماية الاجتماعية، والأمن الغذائي والمائي، يعكس طبيعة الملفات التي تمس الاستقرار الاجتماعي بصورة مباشرة، ويطرحها للنقاش من زاوية التحديات الحالية وضمانات المستقبل.

وأشار خليل إلى أن أجندة اليوم الرابع تفتح النقاش على الجانب الاقتصادي بصورة مباشرة، من خلال ملفات مسيرة الطاقة المصرية، والاستثمار المنتج والصناعة التنافسية وفرص العمل المستدامة، وموارد النقد وإدارة الدين، وصولًا إلى ملامح البرنامج الاقتصادي المصري حتى عام 2030، بما يجعل المنتدى مساحة لمناقشة الملفات الاجتماعية والخدمية والاقتصادية في إطار واحد ومترابط.

وأكد أن أهمية المنتدى لا ترتبط فقط بتنوع موضوعاته، وإنما بفتح المجال أمام المواطنين والخبراء والمتخصصين والبرلمانيين والأحزاب ومختلف القطاعات لطرح رؤاهم وتجاربهم وملاحظاتهم حول هذه الملفات، خاصة أن الموقع الإلكتروني للمنتدى يتيح تسجيل الحضور وإبداء الآراء والمقترحات قبل انعقاد المنتدى خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر.

وشدد خليل على أن التحدي الحقيقي هو أن تتحول النقاشات حول هذه الملفات إلى أولويات واضحة، ورؤى قابلة للتنفيذ، وبرامج تستجيب لما يلمسه المواطن في حياته اليومية، مؤكدًا أن مشاركة الشباب في هذا الحوار يجب أن تكون حاضرة بقوة، باعتبارهم من أكثر الفئات ارتباطًا بملفات التعليم والعمل والابتكار والاقتصاد ومستقبل الدولة.

منتدى مصر 2026 منتدى مصر البرلمان النواب مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

2000 جنيه| تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

حسام حسن

قرار جديد من حسام حسن تجاه 4 لاعبين في منتخب مصر

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب الآن في مصر

الهواتف المحمولة

قفزة غير متوقعة في أسعار الهواتف بمصر.. زيادات تصل إلى 78% رغم ارتفاع عالمي محدود

الأرصاد

الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. وانخفاض الحرارة 10 درجات

موعد التوقيت الشتوي

موعد التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتغيير الساعة

ارشيفي

تحطم طائرة إسرائيلية.. وبيان عاجل لشرطة الاحتلال

الطماطم

نائب رئيس شعبة الخضروات يكشف حقيقة وصول سعر الطماطم إلى 45 أو 50 جنيهًا

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| أضرار شرب الماء للرضع .. نظام غذائي بسيط يخفف أعراض القولون العصبي

المغص الكلوي

المغص الكلوي| ألم مفاجئ لا يحتمل.. وهذه أبرز الأعراض والأسباب وطرق العلاج

قشر الموز

بلاش ترميه.. فوائد غير متوقعة لقشر الموز

بالصور

الشاي والسكر في حسابات حرب أكتوبر.. كيف أدارت مصر مواردها قبل المعركة؟

معكم منى الشاذلي
معكم منى الشاذلي
معكم منى الشاذلي

شاهد.. لامبورجيني ريفويلتو تظهر بشكل جديد أكثر شراسة

لامبورجيني ريفويلتو
لامبورجيني ريفويلتو
لامبورجيني ريفويلتو

بفستان ناعم.. إلهام شاهين تخطف الأنظار

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين

فيديو

معكم منى الشاذلي

الشاي والسكر في حسابات حرب أكتوبر.. كيف أدارت مصر مواردها قبل المعركة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد