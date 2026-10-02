أمين الشباب بالشعب الجمهوري: منتدى مصر 2026 يفتح الطريق من الحوار إلى صياغة رؤى وطنية تصنع المستقبل

أكد محمد خليل، أمين الشباب بحزب الشعب الجمهوري، أن إطلاق الجلسات التحضيرية والموقع الإلكتروني لـ«منتدى مصر 2026»، بالتزامن مع الإعلان عن الأجندة التفصيلية للمنتدى، يعكس اتساع نطاق الملفات المطروحة للنقاش، بما يشمل القضايا الأكثر ارتباطًا بحياة المواطن وأولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة.

منتدى مصر 2026

وقال خليل إن قراءة أجندة المنتدى تكشف عن تناول متكامل يبدأ من بناء الإنسان، من خلال مناقشة مدى جاهزية منظومة التعليم للمستقبل، وانتقال الشباب من مجرد إتاحة الفرص إلى صناعة التأثير، إلى جانب الثقافة ومنظومة القيم الاجتماعية، وهو ما يضع قضايا التعليم والشباب والوعي المجتمعي في صدارة النقاش.

وأضاف أن اليوم الثاني من المنتدى ينتقل مباشرة إلى ملف التنمية المتكاملة وجودة حياة المواطن، عبر مناقشة التنمية الحضرية والعمرانية، وما يرتبط بمشروعات الإسكان والطرق والنقل والبنية التحتية، إلى جانب ملف صحة المواطن، وما يتضمنه من تطوير المنظومة الصحية، والوقاية، وجودة الخدمة، وتوطين الدواء والتكنولوجيا الطبية، فضلًا عن التحول الرقمي وما يطرحه من فرص وتحديات أمام الدولة والمواطن.

تخصيص يوم كامل لملف الحماية والأمان المجتمعي

وأوضح أمين شباب حزب الشعب الجمهوري أن تخصيص يوم كامل لملف الحماية والأمان المجتمعي، بما يشمله من أمن الوطن والمواطن، والحماية الاجتماعية، والأمن الغذائي والمائي، يعكس طبيعة الملفات التي تمس الاستقرار الاجتماعي بصورة مباشرة، ويطرحها للنقاش من زاوية التحديات الحالية وضمانات المستقبل.

وأشار خليل إلى أن أجندة اليوم الرابع تفتح النقاش على الجانب الاقتصادي بصورة مباشرة، من خلال ملفات مسيرة الطاقة المصرية، والاستثمار المنتج والصناعة التنافسية وفرص العمل المستدامة، وموارد النقد وإدارة الدين، وصولًا إلى ملامح البرنامج الاقتصادي المصري حتى عام 2030، بما يجعل المنتدى مساحة لمناقشة الملفات الاجتماعية والخدمية والاقتصادية في إطار واحد ومترابط.

وأكد أن أهمية المنتدى لا ترتبط فقط بتنوع موضوعاته، وإنما بفتح المجال أمام المواطنين والخبراء والمتخصصين والبرلمانيين والأحزاب ومختلف القطاعات لطرح رؤاهم وتجاربهم وملاحظاتهم حول هذه الملفات، خاصة أن الموقع الإلكتروني للمنتدى يتيح تسجيل الحضور وإبداء الآراء والمقترحات قبل انعقاد المنتدى خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر.

وشدد خليل على أن التحدي الحقيقي هو أن تتحول النقاشات حول هذه الملفات إلى أولويات واضحة، ورؤى قابلة للتنفيذ، وبرامج تستجيب لما يلمسه المواطن في حياته اليومية، مؤكدًا أن مشاركة الشباب في هذا الحوار يجب أن تكون حاضرة بقوة، باعتبارهم من أكثر الفئات ارتباطًا بملفات التعليم والعمل والابتكار والاقتصاد ومستقبل الدولة.