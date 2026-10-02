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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

منتدى مصر 2026 يفتح الباب أمام مشاركة كل فئات المجتمع وطرح رؤاهم| تفاصيل

منتدى مصر 2026
منتدى مصر 2026
رحمة سمير

قال الكاتب الصحفي محمد الزهار إن إطلاق الجلسات التحضيرية والموقع الإلكتروني الخاص بمنتدى مصر 2026 يأتي استكمالًا للدعوة إلى مزيد من الحوار بين مختلف فئات الشعب المصري وتبادل الرؤى والأفكار.

وأوضح الزهار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، أن الدعوة تستهدف مشاركة مختلف الأطياف والفئات، مشيرًا إلى أن الحوار يساهم في تحقيق مزيد من المكاشفة بين المجتمع وفئاته.

وأضاف أن من أبرز الملفات التي يمكن أن يركز عليها المنتدى الأخطار التي تحيط بالوضع العام للبلاد، وضرورة الاهتمام بالوعي واليقظة تجاه ما قد يمس وحدة الدولة، مؤكدًا أن الحفاظ على وحدة الوطن يمثل نقطة أساسية يمكن البناء عليها.

وأشار الزهار إلى أهمية مشاركة الشباب في المنتدى، موضحًا أن الدولة حريصة على التفاعل معهم، خاصة في ظل التغيرات الكبيرة في مصادر الاطلاع التي تؤثر في وجدان وعقل الشباب، مؤكدًا ضرورة الحوار معهم والتعرف على أفكارهم ومتطلباتهم وتطلعاتهم.

وأكد أن إطلاق الموقع الإلكتروني يوسع دائرة المشاركة، ويتيح الفرصة لأي مواطن مصري، سواء كان خبيرًا أو متخصصًا أو من عامة الشعب أو من الشباب، لطرح رأيه وأفكاره.

وأوضح أن المشاركة الإلكترونية تتيح التعرف على ما يشغل المواطنين وتطلعاتهم وأهدافهم، مشيرًا إلى أن الحوار في المنتدى سيكون مفتوحًا على مختلف الأطياف الموجودة في المجتمع.

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