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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| مصطفى بكري: تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لاستكمال جاهزية منظومة العدالة.. ومتحدث الوزراء يوضح أهمية منتدى مصر 2026 ودوره في طرح الرؤي حول قضايا ومستقبل الدولة

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمد البدوي

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

مصطفى بكري: تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية يستهدف استكمال جاهزية منظومة العدالة
أكد الإعلامي مصطفى بكري أن تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام يأتي في إطار الحاجة إلى استكمال التجهيزات اللازمة لتطبيق القانون على أرض الواقع، بما يضمن جاهزية منظومة العدالة بصورة كاملة.

«متحدث الوزراء» يوضح أهمية منتدى مصر 2026 ودوره في طرح الرؤي حول قضايا ومستقبل الدولة
أعلن المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي لـ "منتدى مصر 2026"، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن بدء الجلسات التحضيرية للمنتدى، وتدشين حوار مجتمعي شامل تمهيداً لانعقاد فعالياته خلال الفترة من 19 إلى 24 من الشهر الجاري.

هيخدم المجتمع والبشرية.. عضو تشريعية النواب سابق يعلق على التبرع بالأعضاء
أكد الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب سابقًا، أن مقترح التبرع بالأعضاء من قبل المحكوم عليهم يحتاج إلى تعديل تشريعي، ويتطلب تعديلًا في قانون العقوبات، لأن المحكوم عليه بالإعدام يكون شخصًا ناقص الأهلية، وأن أي شخص ينفذ عقوبة سالبة للحرية يكون ناقص الأهلية، ولذلك لا يمكن أن نعتمد على توصية منه بالتبرع بالأعضاء.

بوتين: العالم يتجه نحو التعددية القطبية.. وضرورة التوافق على مبادئ النظام العالمي الجديد
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العالم يشهد تحولات وتغييرات واسعة في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن عواقب هذه التحولات لا يمكن التنبؤ بها بشكل كامل، في ظل ما يشهده النظام الدولي من تغيرات متسارعة.

سعد الهلالي استند على حديث ضعيف ومنكر.. أزهري عن ارتداء الرجال للذهب
رد الدكتور عبد العزيز النجار، أحد علماء الأزهر الشريف، على تصريح الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن، بخصوص ارتداء الرجال للذهب، وأن لبس الرجال للذهب جائز لأنه مسألة خلافية قديمة وارتداء براء بن عازب وسبعة من الصحابة للذهب خير دليل.
وكيل «اقتصادية النواب»: لجنة متخصصة لمواجهة التلاعب بالأسعار ومتابعة حركة الأسواق
كشف أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، عن تحركات جديدة للجنة خلال دور الانعقاد الحالي، تركز على عدد من الملفات الاقتصادية الحيوية، وفي مقدمتها الدين العام، وضبط الأسواق، ومواجهة الممارسات التي تؤثر على أسعار السلع.

منافذ السلع والمنافسة.. هل تحد من موجة ارتفاع الأسعار؟
تشهد أسعار السلع الغذائية تحركات متباينة في الأسواق، في ظل استمرار تأثر تكاليف الإنتاج والتوزيع بارتفاع أسعار عدد من مدخلات التشغيل، من العمالة والطاقة إلى النقل والخدمات اللوجستية. 

غزة والضفة الغربية.. مساعدات تتدفق وتصعيد ميداني يتواصل
في وقت تتواصل فيه الجهود الإنسانية المصرية لتقديم الدعم إلى الفلسطينيين في قطاع غزة، تتحرك قوافل الإغاثة محملة بآلاف الأطنان من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية، بالتزامن مع استعداد المستشفيات المصرية لاستقبال دفعات جديدة من المرضى والجرحى الفلسطينيين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

الملاحة البحرية: تحويل السفن إلى رأس الرجاء الصالح يرفع تكلفة النقل
علق المهندس مدحت القاضي، نائب رئيس الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية، على اتجاه نحو 40% من تجارة الخليج النفطية إلى مسارات بديلة بعيدًا عن مضيق هرمز بشكل مؤقت بسبب استمرار المخاوف المرتبطة بأمن الملاحة في المنطقة.
 

مصطفى بكري قانون الإجراءات الجنائية منظومة العدالة الوزراء

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