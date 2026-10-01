«متحدث الوزراء» يوضح أهمية منتدى مصر 2026 ودوره في طرح الرؤي حول قضايا ومستقبل الدولة

أعلن المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي لـ "منتدى مصر 2026"، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن بدء الجلسات التحضيرية للمنتدى، وتدشين حوار مجتمعي شامل تمهيداً لانعقاد فعالياته خلال الفترة من 19 إلى 24 من الشهر الجاري.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، أن الهدف المحوري من إطلاق هذه المنصة الإلكترونية هو استطلاع نبض الشارع، والوقوف على الأولويات الحقيقية والمباشرة للمواطنين.

وأكد أن الحكومة، رغم امتلاكها لرصد وتصور كامل للأوضاع خلال الفترة الماضية، تسعى من خلال هذا التفاعل إلى بلورة رؤية أكثر وضوحاً، واستخلاص أفكار جديدة تدعم جهود التعامل مع المشكلات الراهنة وبناء خيارات المستقبل.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المنتدى يستهدف قيام الحكومة بعرض شفاف لما تم تحقيقه من مشروعات وسياسات خلال السنوات الماضية، مع تقديم تحليل موضوعي للسيناريوهات البديلة وتبيان "ماذا كان سيحدث لو لم تقم الدولة بهذه السياسات".

وأشار إلى أنه كما يركز المنتدى على استعراض التحديات التي تم تجاوزها والتحديات القائمة، وصياغة الأولويات الوطنية بناءً على ما يتم استخلاصه من مناقشات المواطنين عبر المنصة.