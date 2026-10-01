جيتور تقدم G700 موديل 2027.. وهذا سعرها عالميًا

كشفت جيتور عن G700 موديل 2027 في السوق الصينية، لتدخل السيارة ضمن فئة المركبات الرياضية المحدثة من العائلة الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، مع هيكل كبير وبمجموعة من التجهيزات التقنية وأنظمة الراحة والحماية.

أبعاد جيتور G700 موديل 2027

تتمتع جيتور G700 بأبعاد كبيرة، إذ يبلغ طولها 5,198 مم، بينما يصل العرض إلى 2,050 مم، ويبلغ الارتفاع 1,956 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,870 مم، ويكتمل التصميم الخارجي بجنوط رياضية ومصابيح تعتمد على تقنية LED.

جيتور G700 موديل 2027

محرك تيربو سعة 2.0 لتر ضمن منظومة هجينة

تعتمد G700 على محرك بنزين مزود بشاحن توربيني بسعة 2.0 لتر، ويعمل ضمن منظومة دفع هجينة تجمع بين محرك الاحتراق الداخلي والمحركات الكهربائية، وتصل القوة الإجمالية للنظام إلى 665 كيلوواط.

بطاريات جيتور G700 موديل 2027

تحصل السيارة على بطاريات من CATL، حيث تتوفر بطارية من نوع LFP بسعة 34.13 كيلوواط ساعة، وتوفر مدى كهربائيًا يصل إلى 150 كم وفق معيارCLTC، بينما يبلغ المدى 122 كم وفق معيار WLTPكما تتوفر بطارية أخرى من نوع الليثيوم الثلاثي بسعة أكبر تصل إلى 59.45 كيلوواط ساعة.

جيتور G700 موديل 2027

تجهيزات جيتور G700 موديل 2027

تضم مقصورة جيتور G700 موديل 2027 شاشة مركزية للمعلومات والترفيه بقياس 15.6 بوصة، إلى جانب عجلة قيادة متعددة الوظائف، كما تحصل السيارة على شاحنين لاسلكيين في الجزء الأمامي مخصصين للهواتف.

وتشمل تجهيزات جيتور G700 مقاعد كهربائية توفر إمكانية ضبط أوضاع الجلوس، إلى جانب نظام صوتي للترفيه ومجموعة من التقنيات المخصصة للمقصورة، وتتضمن أيضًا مجموعة من تقنيات الحماية والأمان، إلى جانب مستشعرات للحركة.

جيتور G700 موديل 2027

سعر جيتور G700 موديل 2027

تبدأ أسعار جيتور G700 موديل 2027 في السوق الصينية من 329,900 يوان، وهو ما يعادل نحو 48,500 دولار، بينما تصل الأسعار إلى 442,900 يوان، بما يعادل قرابة 65,100 دولار.