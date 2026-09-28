ببطارية سعة 66.5 كيلووات في الساعة.. شاهد| بي واي دي Ti9 الجديدة

أعلنت شركة بي واي دي عن طرازها الجديد بي واي دي Ti9، وتنتمي Ti9 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميما عصريا وجذابا.

سيارة بي واي دي Ti9 الجديدة

محرك بي واي دي Ti9

تحصل سيارة بي واي دي Ti9 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، بجانب محركين كهربائيين بقوة إجمالية تبلغ 536 حصان، وبها بطارية سعة 66.5 كيلووات/ساعة، وتنقل قوة السيارة من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك .

سيارة بي واي دي Ti9 الجديدة

وتوفر Ti9 مدى كهربائي يصل إلى 310 كم/ساعة، ويمكنها قطع مدى إجمالي 2300 كم/ساعة، مع دعم تقنية الشحن السريع من 10% إلى 97% خلال 9 دقائق.

أبعاد بي واي دي Ti9

سيارة بي واي دي Ti9 الجديدة

تأتى سيارة بي واي دي Ti9 في سوق السيارات بطول 527 مم، وعرض 1999 مم، وارتفاع 185 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 313 مم .

مواصفات بي واي دي Ti9

زودت سيارة بي واي دي Ti9 بالعديد من المميزات من ضمنها، لون أبيض مع لمسات ذهبية، وبها شاشة عائمة ضخمة مقاس 30 بوصه، وبها لوحة عدادات رقمية وشاشة عرض أمامية على الزجاج، وبها ناقل حركة مثبت خلف عجلة القيادة، وشاحن لاسلكي للهواتف، وحامل أكواب، ومجموعة من أزرار التحكم التقليدية .

سيارة بي واي دي Ti9 الجديدة

بالإضافة إلى ان سيارة بي واي دي Ti9 بها، إضاءة محيطية، وثلاجة مدمجة في مسند الذراع ليتمكن ركاب الصف الثاني من استخدامها، وتم تغطية الأعمدة الأمامية والسقف بخامة السويد، وبها جنوط مقاس 22 بوصه، وبها مستشعر ليدار مثبته على السقف، ومقابض أبواب شبه مخفية، وإضاءة أمامية حلقية، وبها مصابيح خلفية عمودية ورفارف بارزة.

سيارة بي واي دي Ti9 الجديدة

تعتمد سيارة بي واي دي Ti9 على هيكل أحادي، مع نظام تعليق هيدروليكي من نوع DiSus-P Ultra ونظام توجيه للعجلات الخلفية.

سيارة بي واي دي Ti9 الجديدة

وجدير بالذكر ان فانج تشنج باو إحدى العلامات التابعة لشركة BYD، وقد سجلت تسليم 32797 سيارة خلال أغسطس من عام 2026، منها 23471 سيارة من طراز Ti 7، الذي يباع خارج الصين باسم BYD Ti 7، ويرجح إمكانية وصول Ti9 مستقبلاً إلى الأسواق العالمية ومن أسواقنا العربية باسم BYD Ti9 .