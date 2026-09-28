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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فلسطين من النهر إلى البحر.. عبارة تشعل أزمة جديدة بين إسرائيل وإسبانيا

وزيرة الشباب الإسبانية، سيرا ريجو
وزيرة الشباب الإسبانية، سيرا ريجو
ناصر السيد

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنها استدعت أرفع دبلوماسية إسبانية في البلاد لتوبيخها، وذلك بعد أن صرحت وزيرة الشباب الإسبانية بأن الرأي العام في إسبانيا يؤيد قيام دولة فلسطينية تمتد "من النهر إلى البحر".

وقد تولى جلعاد كوهين، رئيس قسم الشؤون السياسية والاستراتيجية في وزارة الخارجية الإسرائيلية، توجيه هذا التوبيخ إلى القائمة بأعمال السفارة الإسبانية، فرانسيسكا بيدروس، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية.

وذكرت الخارجية الإسرائيلية أن تصريح وزيرة الشباب الإسبانية، سيرا ريجو، "يُعد جزءاً من سياسة ممنهجة معادية لإسرائيل تنتهجها الحكومة الإسبانية ورئيسها، بيدرو سانشيز".

يُذكر أن ريجو -التي انضمت إلى البرلمان الأوروبي عام 2019- تنحدر من أب فلسطيني يقيم في الضفة الغربية، وكانت قد صرحت في 7 أكتوبر بأن للفلسطينيين "الحق في المقاومة بعد عقود من الاحتلال".

كما أعادت نشر تغريدات تطالب بـ "طرد البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية بأكملها من الدولة الإسبانية"، ووصفت إسرائيل بأنها "دولة فاسدة وغير ديمقراطية".

وفي سبتمبر 2025، منعت إسرائيل ريجو ونائبة رئيس الوزراء الإسباني من دخول البلاد.

وأشارت وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى أن تصريحاتها الأخيرة "تعكس توجه الحكومة الإسبانية الحالية: دعم رؤية تعني القضاء على دولة إسرائيل. 

ويأتي هذا في وقت يهاجم فيه رئيس الوزراء الإسباني إسرائيل لممارستها حقها الأساسي في الدفاع عن نفسها، سواء ضد إيران أو ضد حركة حماس".

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