وزيرا الحرب والأمن القومي الإسرائيليين يقتحمان المسجد الأقصى

اقتحم وزيرا حرب جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، والأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، الداعم لإرهاب المستوطنين إيتمار بن جفير، محيط المسجد الأقصى مع آلاف المستوطنين، اليوم الإثنين.

وأدى وزير الدفاع الإسرائيلي وآلاف المستوطنين يؤدون الصلوات التلمودية في ساحة حائط البراق

وفي بيانها اليوم، حذرت محافظة القدس من استغلال الأعياد اليهودية لفرض وقائع جديدة على الأرض، منوهة بأن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تستبيح المسجد الأقصى وتعطل حياة المقدسيين.

تفجير الأوضاع في القدس والمنطقة

شددت محافظة القدس على أن المسجد الأقصى ليس ساحة مفتوحة لتجارب سلطات الاحتلال ومستوطنيه، مؤكدة أن استمرار الممارسات الإسرائيلية يهدد بتفجير الأوضاع في القدس والمنطقة برمتها.

ودعت محافظة القدس المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف الاقتحامات داخل المسجد الأقصى.

وشددت محافظة القدس على أن المسجد الأقصى ليس ساحة مفتوحة لتجارب سلطات الاحتلال ومستوطنيه، مؤكدة أن استمرار الممارسات الإسرائيلية يهدد بتفجير الأوضاع في القدس والمنطقة برمتها.

ودعت محافظة القدس المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف الاقتحامات داخل المسجد الأقصى.