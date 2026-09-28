(شينخوا): العلاقات المستقرة بين الصين والولايات المتحدة تعود بالنفع على العالم

أكد مراقبون عالميون أن استقرار العلاقات الصينية-الأمريكية لا يخدم مصالح البلدين فحسب، بل يخدم أيضًا مصالح العالم بأسره، مما يوفر قدرًا أكبر من القدرة على التنبؤ بمسار التجارة العالمية.

وقال أونج تي كيت، رئيس مجموعة مبادرة الحزام والطريق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، "يتوافق ذلك مع التطلعات المشتركة للمجتمع الدولي الذي يسعى إلى الاستقرار، حيث أن العلاقات الصينية-الأمريكية المستقرة ستساعد في ترسيخ السلام والاستقرار العالميين"، حسبما أوردت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية في تقرير نشرته اليوم الاثنين.

وأضاف أونج أن الواقع أثبت مرارًا وتكرارًا أنه يتعين على البلدين التكيف مع بعضهما البعض في ظل الديناميكيات الحالية، مؤكدًا أن التعايش السلمي هو العامل المشترك الذي يتعين عليهما الحفاظ عليه.

واتفق الباحث الماليزي البارز في أكاديمية نوسانتارا للبحوث الاستراتيجية، عزمي حسن، مع هذا الرأي، قائلاً إن العلاقة الجيدة بين الصين والولايات المتحدة لن تعود بالفائدة على هذين البلدين فحسب، بل على العالم بأسره، مضيفًا أن هذا لا يقتصر فقط على المجال التجاري، بل يمتد أيضًا إلى الجانب الجيوسياسي، حيث يمكن للطرفين، وللعالم بأسره، الاستفادة من ذلك.

وقال كينيث كوين، رئيس مؤسسة جائزة الغذاء العالمية والسفير الأمريكي السابق لدى كمبوديا، إنه يعتقد أنه من المهم أن تسير الولايات المتحدة والصين في مسار إيجابي كشريكين، وليس في مسار الخصوم.

فيما أوضح بروس ماكلوجلين، الرئيس التنفيذي لشركة "سينوجي للاستشارات" في أستراليا المتخصصة في تقديم الاستشارات الاستراتيجية والأبحاث المتعلقة بالسوق الصيني، إن الرئيس شي محق تمامًا في أن استقرار العلاقات الصينية-الأمريكية أمر بالغ الأهمية، مؤكدًا أن إقامة علاقة بناءة سيكون أمرًا أفضل بكثير.

وأسفرت الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الصيني شي جين بينج إلى الولايات المتحدة، والتي اختتمت مؤخرًا، عن إحراز تقدم جديد نحو بناء علاقة صينية-أمريكية بناءة تتسم بالاستقرار الاستراتيجي وتستند إلى الاحترام والنزاهة والمعاملة بالمثل.

ودعا الرئيس الصيني، خلال محادثاته مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض يوم الخميس الماضي، إلى ترجمة الرؤية الجديدة لبناء علاقة صينية-أمريكية بناءة قائمة على الاستقرار الاستراتيجي إلى أفعال ملموسة، وإيجاد السبل المناسبة للتفاهم بين البلدين.