قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مكياج ومرايات وبرفانات وموبايلات| حصيلة تفتيش حقائب طلاب وطالبات اعدادي بمدرسة بالغردقة
قبل ما تنزل.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في المحطات
أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 28 سبتمبر
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الاثنين
الرئيس السيسي: تقديم جميع التسهيلات للاستفادة من الفرص الاستثمارية في مجال التعدين
السيسي يدعم توسع «أنجلو جولد أشانتي» في مصر ويبحث تطوير الاستكشافات التعدينية
سعر الدولار والعملات الأجنبية في مصر اليوم الإثنين 28 سبتمبر 2026
تفاصيل جديدة في انهيار منزل بالمنيا.. أسفر عن مصرع سيدة وإخلاء 3 منازل مجاورة
قبل تطبيقه بأيام.. شروط العمل العام كبديل للحبس في قانون الإجراءات الجنائية
أمستردام تصطدم بتل أبيب.. هولندا تهدد بالرد على قرار إسرائيل بشأن دبلوماسييها في رام الله
الذهب والنحاس والألومنيوم.. ثروات داخل المخلفات الإلكترونية
حالة الطقس اليوم.. أمطار رعدية وسيول محتملة في بعض مناطق السعودية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

حسام موافى يوضح حقيقة تصريحاته بشأن الاستفادة من أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام

حسام موافى يوضح حقيقة تصريحاته بشأن الاستفادة من أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام
حسام موافى يوضح حقيقة تصريحاته بشأن الاستفادة من أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام
رنا عصمت

أوضح الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، حقيقة ما تم تداوله مؤخرًا بشأن حديثه عن إمكانية الاستفادة من أعضاء بعض المحكوم عليهم بالإعدام في إنقاذ مرضى يحتاجون إلى زراعة أعضاء.

حسام موافى يوضح حقيقة تصريحاته بشأن الاستفادة من أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام

 

وأكد موافي أن ما طرحه لم يكن دعوة لاتخاذ إجراء محدد، وإنما مجرد فكرة للنقاش تتعلق بإمكانية الاستفادة من الأعضاء في إنقاذ الحالات المرضية الحرجة، مشيرًا إلى أن حسم الأمر يحتاج إلى الرجوع للجهات الدينية والقانونية المختصة.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، في برنامج «تفاصيل» المذاع عبر قناة «صدى البلد 2»، شدد موافي على أن تحديد مدى مشروعية الفكرة من الناحية الدينية أو القانونية ليس من اختصاصه، مطالبًا بالاستعانة بالمتخصصين قبل إصدار أي أحكام بشأنها.

كما رد أستاذ طب الحالات الحرجة على ما وصفه بالتداول غير الدقيق لتصريحاته، مؤكدًا أنه لم يقل إن أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام يجب الحصول عليها أو استخدامها في عمليات زراعة الأعضاء.

وأوضح أن الهدف من طرح الفكرة هو فتح باب النقاش حول الحلول الممكنة لإنقاذ المرضى الذين يعانون من حالات حرجة ويحتاجون إلى عمليات زراعة أعضاء، مؤكدًا أن حياة الإنسان أمر مهم وأن أي مقترح في هذا الشأن يجب أن يخضع للدراسة الدينية والقانونية والطبية.

وجدد موافي تأكيده أن حديثه كان مجرد طرح للنقاش وليس قرارًا أو دعوة للتنفيذ، مشددًا على ضرورة الرجوع إلى الجهات المختصة للوصول إلى الرأي الصحيح قبل الحكم على الفكرة

حسام موافى يوضح حقيقة تصريحاته بشأن الاستفادة من أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام حسام موافى أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام عمليات زراعة الأعضاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء الإثيوبي

هجوم بمسيرة.. نجاة آبي أحمد من الاغتيال بعد قصف قاعدة جوية في إقليم أوروميا

محمد عبد الفتاح

هروب جديد| اختفاء لاعب منتخب مصر للكيك بوكسينج في إيطاليا.. ذهب لدورة المياه ولم يعد

الدواجن

5 جنيهات دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

الشناوي

تدخل في الأمور الفنية.. سهام صالح: حارس بيراميدز سبب الأزمة بين الشناوي وحسام حسن

المشجعة التركية

بطلة إعلان محمد صلاح تعود للظهور من جديد.. استقبال حافل في زيارتها إلى مصر

الأرصاد

مع بدايات الخريف.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية خطرة اليوم

عقد قران

بعد إشهار إسلامه.. شاب ألماني يعقد قرانه على فتاة قناوية وسط أجواء من الفرحة

موعد التوقيت الشتوي 2026

موعد التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتغيير الساعة رسميا

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

فاطمة عنتر تلتقي واعظات دورتي الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية

الدكتور أحمد الرخ

علامة شقاء.. عالم أزهري يحذر: من أبرز صور غياب الرحمة احتكار السلع

الزوجين

أمين الفتوى يحذر من الإفراط في الإعلان عن النعم ونشر التفاصيل على السوشيال

بالصور

حسام موافى يوضح حقيقة تصريحاته بشأن الاستفادة من أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام

حسام موافى يوضح حقيقة تصريحاته بشأن الاستفادة من أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام
حسام موافى يوضح حقيقة تصريحاته بشأن الاستفادة من أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام
حسام موافى يوضح حقيقة تصريحاته بشأن الاستفادة من أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام

فى دقايق.. طريقة عمل عجينة الوافلز

إليك طريقة عمل عجينة الوافلز:
إليك طريقة عمل عجينة الوافلز:
إليك طريقة عمل عجينة الوافلز:

فيديو

صورة من الفيديو

أمي أمانة في رقبتكم.. مريضة سودانية توصي الأطباء على والدتها قبل دخولها العمليات في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: حين يحذر صُنّاع الآلة منها.. أين يقف الإنسان؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حين يصبح التوقيت أهم من التطوير.. ثباتك وتوازنك سر نجاحك في زمن متقلب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: لغة الصمت

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: أين أنتِ طفلتي الصغيرة؟!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: طغيان الأيقونة واغتيال الحقيقة.. قراءة في سيكولوجيا عصر الصورة

المزيد