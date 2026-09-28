أوضح الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، حقيقة ما تم تداوله مؤخرًا بشأن حديثه عن إمكانية الاستفادة من أعضاء بعض المحكوم عليهم بالإعدام في إنقاذ مرضى يحتاجون إلى زراعة أعضاء.

حسام موافى يوضح حقيقة تصريحاته بشأن الاستفادة من أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام

وأكد موافي أن ما طرحه لم يكن دعوة لاتخاذ إجراء محدد، وإنما مجرد فكرة للنقاش تتعلق بإمكانية الاستفادة من الأعضاء في إنقاذ الحالات المرضية الحرجة، مشيرًا إلى أن حسم الأمر يحتاج إلى الرجوع للجهات الدينية والقانونية المختصة.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، في برنامج «تفاصيل» المذاع عبر قناة «صدى البلد 2»، شدد موافي على أن تحديد مدى مشروعية الفكرة من الناحية الدينية أو القانونية ليس من اختصاصه، مطالبًا بالاستعانة بالمتخصصين قبل إصدار أي أحكام بشأنها.

كما رد أستاذ طب الحالات الحرجة على ما وصفه بالتداول غير الدقيق لتصريحاته، مؤكدًا أنه لم يقل إن أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام يجب الحصول عليها أو استخدامها في عمليات زراعة الأعضاء.

وأوضح أن الهدف من طرح الفكرة هو فتح باب النقاش حول الحلول الممكنة لإنقاذ المرضى الذين يعانون من حالات حرجة ويحتاجون إلى عمليات زراعة أعضاء، مؤكدًا أن حياة الإنسان أمر مهم وأن أي مقترح في هذا الشأن يجب أن يخضع للدراسة الدينية والقانونية والطبية.

وجدد موافي تأكيده أن حديثه كان مجرد طرح للنقاش وليس قرارًا أو دعوة للتنفيذ، مشددًا على ضرورة الرجوع إلى الجهات المختصة للوصول إلى الرأي الصحيح قبل الحكم على الفكرة