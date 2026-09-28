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عاصفة نور إيستر تضرب شمال شرق أمريكا.. فيضانات وانقطاع الكهرباء وتعطل الرحلات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عاصفة نور إيستر تضرب شمال شرق أمريكا.. فيضانات وانقطاع الكهرباء وتعطل الرحلات

جانب من التغطية
جانب من التغطية
منار عبد العظيم

رصد برنامج «صباح الخير يا مصر» تداعيات العاصفة «نور إيستر» التي ضربت مناطق واسعة في شمال شرق الولايات المتحدة، مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح قوية، ما أدى إلى فيضانات ساحلية وانقطاع التيار الكهربائي وتعطل حركة السفر، وسط تحذيرات من استمرار الظروف الجوية غير المستقرة.

وتواجه عشرات الملايين من السكان في المناطق المتضررة تداعيات العاصفة، التي امتدت تأثيراتها إلى عدد من المدن والولايات، بالتزامن مع تحذيرات رسمية من مخاطر الفيضانات الساحلية والرياح القوية وارتفاع الأمواج.

عاصفة قوية تضرب شمال شرق أمريكا

شهد شمال شرق الولايات المتحدة أمطارًا غزيرة ورياحًا عاتية مع اشتداد العاصفة «نور إيستر»، التي أثرت على مناطق واسعة امتدت من فرجينيا إلى ولاية مين.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية من فيضانات ساحلية خطيرة وظروف بحرية صعبة، إلى جانب رياح قوية وأمطار غزيرة، خاصة في المناطق الساحلية والمدن الواقعة على الساحل الشرقي.

وشملت التأثيرات عددًا من المدن الكبرى، بينها نيويورك وبوسطن وفيلادلفيا، وسط تحذيرات من ارتفاع منسوب المياه وإغلاق بعض الطرق وتأثر حركة التنقل.

حالة طوارئ وتحذيرات من الفيضانات

وأعلنت السلطات في ولايتي نيويورك ونيوجيرسي حالة الطوارئ في المناطق المتوقع تعرضها للتأثيرات الأقوى للعاصفة، في الوقت الذي شهدت فيه مناطق ساحلية فيضانات واسعة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية من استمرار مخاطر الفيضانات الساحلية، خاصة خلال فترات المد العالي، إلى جانب استمرار الرياح القوية والأمطار الغزيرة وارتفاع الأمواج.

وتسببت مياه الفيضانات في غمر شوارع ومناطق سكنية ساحلية، وسط تحذيرات للسكان من الاقتراب من المناطق المغمورة بالمياه أو محاولة القيادة خلالها.

مصرع رجل في بروكلين

وأدت الظروف الجوية القاسية إلى سقوط أشجار في عدد من المناطق، فيما أفادت وسائل إعلام أمريكية بمصرع رجل يبلغ من العمر 56 عامًا في بروكلين بمدينة نيويورك، بعدما سقطت عليه شجرة بسبب الرياح القوية المصاحبة للعاصفة.

وتسببت الرياح كذلك في سقوط أشجار وخطوط كهرباء، ما أدى إلى انقطاعات واسعة في التيار الكهربائي بعدد من الولايات المتضررة.

أكثر من 100 ألف حالة انقطاع للكهرباء

وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 100 ألف حالة انقطاع للكهرباء خلال ذروة العاصفة في ولايات كونيتيكت ونيويورك وبنسلفانيا ونيوجيرسي، بينما ظل عشرات الآلاف من المنازل والمنشآت دون كهرباء في وقت لاحق.

وتواصلت جهود شركات المرافق وفرق الطوارئ للتعامل مع الأعطال الناجمة عن الرياح وسقوط الأشجار والأعمدة، بالتزامن مع استمرار التحذيرات من تداعيات الطقس السيئ.

إلغاء وتأخير آلاف الرحلات

ولم تقتصر تداعيات العاصفة على المناطق السكنية، إذ امتدت إلى حركة الطيران، حيث أُلغيت مئات الرحلات الجوية وتأخرت آلاف الرحلات الأخرى.

وأفادت بيانات تتبع حركة الطيران بإلغاء نحو 445 رحلة جوية وتأخير أكثر من 3 آلاف رحلة، فيما تأثرت مطارات رئيسية في المناطق الواقعة تحت تأثير العاصفة.

كما أصدرت شركات طيران تنبيهات للمسافرين، تضمنت إتاحة تعديل بعض الحجوزات دون رسوم إضافية، في ظل الاضطرابات التي شهدتها حركة السفر.

رياح قوية وأمواج مرتفعة

وحذرت السلطات من استمرار تأثيرات العاصفة، مع توقعات بهبوب رياح قوية وأمطار غزيرة وارتفاع الأمواج على طول أجزاء من الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وفي نيويورك، حذر المسؤولون من هبات رياح قد تصل إلى 86 كيلومترًا في الساعة، وهو ما يزيد مخاطر سقوط الأشجار وخطوط الكهرباء، فضلًا عن استمرار مخاطر الفيضانات الساحلية.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية استمرار بعض تأثيرات العاصفة حتى اليوم الاثنين، خاصة فيما يتعلق بالرياح القوية والفيضانات الساحلية والأمطار الغزيرة.

عاصفة غير معتادة في سبتمبر

وتكتسب العاصفة «نور إيستر» أهمية إضافية بسبب توقيتها، إذ ظهرت في شهر سبتمبر، في بداية فصل الخريف، بينما ترتبط أقوى عواصف هذا النوع عادة بفترات الخريف المتأخر والشتاء.

و«نور إيستر» ليست إعصارًا استوائيًا، وإنما عاصفة قوية منخفضة الضغط تتشكل أو تشتد بالقرب من الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وتتميز برياح قادمة من اتجاه الشمال الشرقي، ويمكن أن تصاحبها أمطار غزيرة وأمواج مرتفعة وفيضانات ساحلية.

الولايات المتحدة نور إيستر أمريكيا

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