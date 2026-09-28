فى غياب صلاح.. مفاجأة في تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة جنوب السودان

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لمواجهة جنوب السودان ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية2027.

ويواجه منتخب مصر منافسه جنوب السودان ضمن منافسات المجموعة الثانية، غدا الثلاثاء في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويحتل المنتخب المصري المركز الثالث بعد التعادل في المباراة الأولى أمام أنجولا، بينما يتذيل منتخب جنوب السودان ترتيب المجموعة بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام مالاوي.

وأعلن الجهاز الفني اراحة محمد صلاح ومحمد عبدالمنعم ثنائي منتخب مصر بسبب أرضية ملعب مباراة جنوب السودان والتي قد تشكل خطرا عليهم.

ويفكر حسام حسن في الدفع بـ زيزو في مركز محمد صلاح بالتشكيل الأساسي على أن يتم الاستعانه بعمر مرموش في الجبهة الأخرى ويقود الهجوم أسامة فيصل

وجاء التشكيل المتوقع لمنتخب مصر كالتالي:

حراس المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - حسام عبدالمجيد - أحمد فتوح.

الوسط: مروان عطية - إمام عاشور- مهند لاشين.

الهجوم: عمر مرموش- أسامة فيصل - أحمد مصطفى زيزو.

وسيقرر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر تشكيلته النهائية بعد التدريب الأخير اليوم قبل لقاء جنوب السودان غدا.

وتذاع المباراة عبر قنوات بين سبورتس القطرية وقررت الشبكة نقل مباراة المنتخب المصري ضد جنوب السودان عبر قناة بين سبورتس إتش دي 1.