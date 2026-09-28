مع بدايات الخريف.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية خطرة اليوم

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم الاثنين 28 سبتمبر 2026 أجواء خريفية معتدلة الحرارة خلال الصباح الباكر، تميل للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية، بينما تكون حارة على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وشديدة الحرارة على جنوب الصعيد، مع طقس معتدل الحرارة خلال ساعات الليل على أغلب أنحاء الجمهورية.

وتشهد حالة الطقس اليوم عددًا من الظواهر الجوية، في مقدمتها الشبورة المائية خلال الساعات الأولى من الصباح، إلى جانب فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على بعض المناطق، فضلًا عن نشاط للرياح على أغلب الأنحاء.



درجات الحرارة اليوم الاثنين 28 سبتمبر

تأتي درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين على مختلف المناطق كالتالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 32 درجة، والصغرى 22 درجة.

الوجه البحري: العظمى 31 درجة، والصغرى 21 درجة.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 28 درجة، والصغرى 22 درجة.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 29 درجة، والصغرى 21 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 34 درجة، والصغرى 20 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 41 درجة، والصغرى 25 درجة.

وتشير درجات الحرارة إلى استمرار الأجواء الحارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري خلال ساعات النهار، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بجنوب الصعيد، بينما تميل الأجواء للاعتدال خلال الليل على أغلب المناطق.

الظواهر الجوية في الطقس اليوم الاثنين

تشهد حالة الطقس اليوم الاثنين عددًا من الظواهر الجوية التي تستدعي متابعة تطورات الحالة الجوية على مدار اليوم، وتأتي أبرزها على النحو التالي:

شبورة مائية صباحا

تتكون الشبورة المائية خلال الفترة من الساعة 4 وحتى 8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، وتمتد إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

وتظهر الشبورة خلال الساعات المبكرة من الصباح، ما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق في المناطق المشار إليها.



فرص أمطار على بعض المناطق

وتوجد فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة، بنسبة حدوث تصل إلى نحو 20%، على مناطق متفرقة من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومناطق من الصحراء الغربية، وذلك على فترات متقطعة.

وتأتي فرص الأمطار ضمن أبرز الظواهر الجوية المتوقع ظهورها خلال الطقس اليوم ، مع اختلاف شدتها وتوزيعها من منطقة إلى أخرى.

نشاط للرياح

كما تنشط الرياح على أغلب أنحاء الجمهورية، وتتراوح سرعتها بين 30 و40 كم/س، وتعمل على تلطيف الأجواء في المناطق الواقعة تحت الظل، وكذلك خلال فترات الليل.

ومن المتوقع أن يساهم نشاط الرياح في تحسين الإحساس بدرجات الحرارة في بعض المناطق، خاصة مع استمرار الأجواء الحارة خلال ساعات النهار.

سحب منخفضة ورذاذ خفيف

وتتوافر فرص لتكوّن بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، وقد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر على بعض المناطق.

وتأتي هذه السحب ضمن التغيرات الجوية المصاحبة لحالة الطقس اليوم ، في ظل استمرار الأجواء الخريفية خلال الفترة الحالية.



حالة الطقس اليوم على مختلف الأنحاء

وتشير التوقعات إلى اختلاف الأجواء بين مناطق الجمهورية، حيث تكون معتدلة خلال الصباح الباكر، قبل أن ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا خلال النهار، لتصبح مائلة للحرارة على السواحل الشمالية وحارة على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وتصل الأجواء إلى شديدة الحرارة على جنوب الصعيد، مع تسجيل درجة حرارة عظمى تصل إلى 41 درجة، في حين تعود الأجواء للاعتدال خلال ساعات الليل على أغلب الأنحاء.

وتواصل الهيئة العامة للأرصاد الجوية متابعة تطورات الطقس اليوم والظواهر الجوية المصاحبة له، خاصة الشبورة المائية وفرص الأمطار ونشاط الرياح، مع استمرار متابعة أي تغيرات قد تطرأ على حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.