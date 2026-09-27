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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول أجنحة الدجاج؟.. فوائد وأضرار يجب معرفتها

أجنحة الدجاج
أجنحة الدجاج
ريهام قدري

تعد أجنحة الدجاج من الأطعمة المحببة لدى كثير من الأشخاص، خاصة عند تناولها مشوية أو متبلة، لكن طريقة تحضيرها والكمية المتناولة تلعبان دورًا مهمًا في تحديد تأثيرها على الجسم.

مصدر جيد للبروتين

وتحتوي أجنحة الدجاج على البروتين، الذي يحتاجه الجسم للمساعدة في بناء وإصلاح العضلات والأنسجة، كما يسهم في الشعور بالشبع.

تحتوي على نسبة أعلى من الدهون

تختلف أجنحة الدجاج عن بعض الأجزاء الأخرى في احتوائها على الجلد والدهون بنسبة ملحوظة، لذلك قد تكون أعلى في السعرات الحرارية، خاصة عند تناولها بالجلد أو قليها في الزيت.

طريقة الطهي تحدث فرقًا

تناول الأجنحة المشوية أو المخبوزة مع تقليل الدهون المضافة يختلف غذائيًا عن الأجنحة المقلية، التي قد تحتوي على سعرات ودهون أكثر، خصوصًا إذا كانت مغطاة بطبقة من الدقيق أو الصلصات الغنية.

زيادة كمية الصوديوم

إذا تم تتبيل أجنحة الدجاج بكميات كبيرة من الملح أو الصلصات الجاهزة، فقد ترتفع كمية الصوديوم في الوجبة، لذلك يفضل عدم الإفراط في هذه الإضافات.

هل أجنحة الدجاج مضرة؟

ليست أجنحة الدجاج ضارة في حد ذاتها، ويمكن تناولها ضمن نظام غذائي متوازن، لكن الأفضل الاعتدال في الكمية واختيار طرق الطهي الأقل في الدهون، مع إزالة جزء من الجلد إذا كان الهدف تقليل السعرات والدهون.

أجنحة الدجاج يمكن أن تكون مصدرًا للبروتين، لكن الإفراط فيها، خاصة إذا كانت مقلية أو كثيرة الجلد والصلصات، قد يجعل الوجبة مرتفعة السعرات والدهون والصوديوم.

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