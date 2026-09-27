قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لطفي رضا مدرب حراس الوداد السابق: الأهلي هيكسب القمة والزمالك تعبان وعموتة مش بيتخانق مع على محمود
الأطول خلال القرن 21.. موعد ومكان كسوف الشمس الكلي 2027 في مصر
مدرب الوداد السابق: استحواذ الأهلي بنهائي دورى الأبطال "ميأكلش عيش" وعموتة رجل المباريات الصعبة| فيديو
تحت تهديد السلاح.. ملابسات استيلاء 3 أشخاص على سيارة مواطن بـ 6 أكتوبر
رضا شحاتة: أرضية الترتان صعبة للغاية وإصابات اللاعبين عليها طويلة المدى
أخبار السيارات | أوبل تكشف عن STX Concept .. مواصفات شانجان نيفو كيو 06 .. عربيات عائلية جديدة في مصر
استعدادا لحرب يوم القيامة.. بوتين يشيد ملجأً نوويا سريا أسفل جبل ناءٍ
برعاية قنصوة.. 9 مشروعات لطلاب «جيوماتكس القاهرة» تنافس في تطبيقات الزراعة والبيئة
الساعة هتتأخر 60 دقيقة.. متى يبدأ التوقيت الشتوي في مصر 2026؟
مكناش ضامنين اللقب.. مساعد عموتة يكشف كواليس الفوز على الأهلي بنهائى دوري الأبطال| فيديو
الزنداني: التعبئة العامة والنفير الوطني مسئولية كل يمني.. وهدفنا إنهاء انقلاب الحوثي
عدم اللياقة الصحية وتعاطي المخدرات| التعليم تعلن حالات فسخ عقود معلمي الحصة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مكناش ضامنين اللقب.. مساعد عموتة يكشف كواليس الفوز على الأهلي بنهائى دوري الأبطال| فيديو

لطفي رضا
لطفي رضا
حوار: مجدي سلامة

كشف  لطفي رضا مدرب حراس فريق الوداد المغربي السابق كواليس فوز وداد الأمة على نظيره النادي الأهلي في نهائى دوري أبطال إفريقيا 2017.

قال لطفي رضا مدرب حراس فريق الوداد المغربي السابق عبر حواره مع صدى البلد: حصلت مع الحسين عموتة مدرب الأهلي الحالي لقب دوري أبطال إفريقيا عام 2017 كما حصدت كأس الملك مع الاتحاد البيضاوي وبعدها رحلت إلى تركيا للعمل فى مدارس نادي بيشكتاش.

تابع لطفي رضا مدرب حراس فريق الوداد المغربي السابق: عملت مع الحسين عموتة وهو جيد وتعلت منه الصرامة والجدية وأن كرة القدم مهنة.

أضاف لطفي رضا مدرب حراس فريق الوداد المغربي السابق: لم أسافر فى المباراة الأولى أمام الأهلي بنهائى دوري أبطال إفريقيا 2017 ولم أحضر بسبب عدم وجود رخصة تدريبية معى.

واصل لطفي رضا مدرب حراس فريق الوداد المغربي السابق: فى المباراة الثانية بنهائي دورى أبطال إفريقيا عام 2017 كانت مواجهة مثيرة وكان عموتة يقف دائما على الخط ومن طبيعته أنه لا يحب وقوف أحد من الجهاز المعاون ودكة البدلاء الوقوف خلفه.

استطرد لطفي رضا مدرب حراس فريق الوداد المغربي السابق: وليد الكرتى لاعب بيراميدز الحالي ونجم وداد الأمة السابق أحرز هدفا لصالح الوداد البيضاوي فى شباك الاهلي برأسه وكانت فرحة غامرة لافتا إلى أن الحسين عموتة مدرب الوداد حينها طالب لاعبيه بالعودة إلى الوراء والحفاظ على الفوز وبذل مجهود مضاعف.

أردف لطفي رضا مدرب حراس فريق الوداد المغربي السابق: مكناش ضامنين الفوز 100% بنهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2017 أمام النادي الأهلي الذى يحمل عديد البطولات القارية وكانت فرحة كبيرة وكان شرف لينا مقابلة النادي الأهلي صاحب الإسم الكبير فى عالم كرة القدم. 


 

لطفى رضا الوداد المغربي الأهلي الحسين عموتة نهائي دوري أبطال إفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التفتيش على العداد

خد بالك ..لايحق لموظف الكهرباء الدخول لمنزلك الا بهذا الشرط

مضيق هرمز

إيران تنشر «رسالة اعتذار» من مالكي سفينة عبرت مضيق هرمز «دون تصريح»

وزير التربية والتعليم

96 حصة شهريا بـ4800 جنيه.. ننشر تفاصيل عقود تقنين أوضاع معلمي الحصة

فايا يونان

بعد إصابة «فايا يونان» .. «شامة» صغيرة تكشف عن الإصابة بسرطان الجلد.. لا تتجاهلها واعرف علاماتها

الارصاد الجوية

هل الأمطار ستصل القاهرة؟.. الأرصاد توضح

عزة عبد المنعم

أنا مبحبش التخان.. رحيل عزة عبدالمنعم صاحبة واقعة التنمر من وزير الثقافة الأسبق

محمد صلاح

أول تصريح كان عنه.. ناقد رياضي يكشف سبب انزعاج محمد صلاح بعد مباراة أنجولا

الفنانة مي عبد النبي

من الحجاب والانفصال إلى الحنين للكاميرا .. مي عبدالنبي تكشف تفاصيل سنوات الغياب عن الشاشة: «معتزلتش الفن»

ترشيحاتنا

وظائف التضامن الاجتماعي 2026.. الشروط والأوراق وموعد التقديم

وظائف التضامن الاجتماعي 2026 .. الشروط والأوراق وموعد التقديم

أسعار اشتراكات BRT للطلاب 2026.. تعرف على قيمة كل محطة

أسعار اشتراكات BRT للطلاب 2026 .. تعرف على قيمة كل محطة

سعر الدولار اليوم السبت 26 سبتمبر 2026 مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم السبت 26 سبتمبر 2026 مقابل الجنيه المصري

بالصور

وزير الدفاع: ضباط صف المعلمين سواعد قوية تعتمد عليها القوات المسلحة لحماية الأمن القومي

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف مُعلمين .. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين

بعد إصابة «فايا يونان» .. «شامة» صغيرة تكشف عن الإصابة بسرطان الجلد.. لا تتجاهلها واعرف علاماتها

فايا يونان
فايا يونان
فايا يونان

جذابة جدًا وجريئة.. شاهد إطلالات نادين نسيب نجيم في حنة صديقتها.. صور

نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم

فيديو

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: ضباط صف المعلمين سواعد قوية تعتمد عليها القوات المسلحة لحماية الأمن القومي

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف مُعلمين .. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما.. حكايات تقرّب الشعوب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغة الانسحاب

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: صوت القاهرة يعلو في الأمم المتحدة.. مصر تضع قضايا المنطقة أمام العالم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

المزيد