مكناش ضامنين اللقب.. مساعد عموتة يكشف كواليس الفوز على الأهلي بنهائى دوري الأبطال| فيديو

كشف لطفي رضا مدرب حراس فريق الوداد المغربي السابق كواليس فوز وداد الأمة على نظيره النادي الأهلي في نهائى دوري أبطال إفريقيا 2017.

قال لطفي رضا مدرب حراس فريق الوداد المغربي السابق عبر حواره مع صدى البلد: حصلت مع الحسين عموتة مدرب الأهلي الحالي لقب دوري أبطال إفريقيا عام 2017 كما حصدت كأس الملك مع الاتحاد البيضاوي وبعدها رحلت إلى تركيا للعمل فى مدارس نادي بيشكتاش.

تابع لطفي رضا مدرب حراس فريق الوداد المغربي السابق: عملت مع الحسين عموتة وهو جيد وتعلت منه الصرامة والجدية وأن كرة القدم مهنة.

أضاف لطفي رضا مدرب حراس فريق الوداد المغربي السابق: لم أسافر فى المباراة الأولى أمام الأهلي بنهائى دوري أبطال إفريقيا 2017 ولم أحضر بسبب عدم وجود رخصة تدريبية معى.

واصل لطفي رضا مدرب حراس فريق الوداد المغربي السابق: فى المباراة الثانية بنهائي دورى أبطال إفريقيا عام 2017 كانت مواجهة مثيرة وكان عموتة يقف دائما على الخط ومن طبيعته أنه لا يحب وقوف أحد من الجهاز المعاون ودكة البدلاء الوقوف خلفه.

استطرد لطفي رضا مدرب حراس فريق الوداد المغربي السابق: وليد الكرتى لاعب بيراميدز الحالي ونجم وداد الأمة السابق أحرز هدفا لصالح الوداد البيضاوي فى شباك الاهلي برأسه وكانت فرحة غامرة لافتا إلى أن الحسين عموتة مدرب الوداد حينها طالب لاعبيه بالعودة إلى الوراء والحفاظ على الفوز وبذل مجهود مضاعف.

أردف لطفي رضا مدرب حراس فريق الوداد المغربي السابق: مكناش ضامنين الفوز 100% بنهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2017 أمام النادي الأهلي الذى يحمل عديد البطولات القارية وكانت فرحة كبيرة وكان شرف لينا مقابلة النادي الأهلي صاحب الإسم الكبير فى عالم كرة القدم.



