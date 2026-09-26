عموتة يجتمع بجهازه المعاون في الأهلي لمناقشة خطة الإعداد للمرحلة المقبلة

عقد المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة قصيرة مع أعضاء الجهاز المعاون، لمناقشة الترتيبات الفنية الخاصة بالمرحلة المقبلة، في إطار استعدادات الفريق للاستحقاقات القادمة.

عموتة يجتمع بجهازه المعاون في الأهلي

وقال مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة، إن جلسة عموتة مع جهازه المعاون شهدت مناقشة برنامج الإعداد خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل ارتباط الفريق بخوض مباراتين وديتين أمام الاتحاد المصراتي الليبي ومصر المقاصة.

وأوضح المصدر أن الجهاز الفني يسعى لتحقيق أكبر استفادة فنية من المباراتين الوديتين، من خلال تجهيز اللاعبين ومنح الفرصة لبعض العناصر، إلى جانب تنفيذ عدد من الجمل والخطط الفنية التي يعمل الجهاز على تطبيقها.

وأضاف أن الاستعدادات تأتي في إطار تجهيز الفريق لمواجهة بترول أسيوط في بطولة كأس عاصمة مصر، مع التركيز على رفع جاهزية اللاعبين والوصول بهم إلى أفضل حالة فنية وبدنية قبل المباراة الرسمية.