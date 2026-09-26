حسام حسن يجهز مفاجأة لـ مروان عطية أمام جنوب السودان

يستعد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، لإجراء تعديل على تشكيل الفراعنة خلال المواجهة المقبلة أمام جنوب السودان، والمقرر إقامتها في جوبا، ضمن منافسات التصفيات.

مروان عطية يعود لتشكيل منتخب مصر أمام جنوب السودان

وعلم "صدى البلد"، أن حسام حسن يتجه للاعتماد على مروان عطية في التشكيل الأساسي خلال المباراة، بعد غيابه عن البداية أمام أنجولا، على أن يأتي الدفع به على حساب محمود صابر.

ويأتي قرار الجهاز الفني في إطار الرغبة في إعادة التوازن لخط وسط المنتخب، خاصة مع أهمية المواجهة وضرورة تحقيق نتيجة إيجابية بعد التعادل السلبي أمام أنجولا في مستهل مشوار الفراعنة.

ويحظى مروان عطية بثقة الجهاز الفني لمنتخب مصر، باعتباره أحد العناصر التي يعتمد عليها حسام حسن في وسط الملعب، لما يمتلكه من قدرات في الجانب الدفاعي والمساهمة في بناء اللعب.

ويواصل المنتخب استعداداته للمواجهة المرتقبة، وسط تركيز من الجهاز الفني على معالجة الأخطاء التي ظهرت خلال مباراة أنجولا، والعمل على تحسين الأداء وحسم النقاط الثلاث أمام جنوب السودان.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع جنوب السودان يوم 29 سبتمبر الجاري، في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، بمدينة جوبا.