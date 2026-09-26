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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

ملعب جوبا كلمة السر أمام الفراعنة.. ماذا ينتظر منتخب مصر في مواجهة جنوب السودان؟

منتخب مصر
منتخب مصر
محمود أحمد

لا يملك منتخب مصر رفاهية إهدار المزيد من النقاط عندما يحل ضيفاً على جنوب السودان في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027 في مواجهة تختلف تفاصيلها عن اللقاء الافتتاحي أمام أنجولا ليس فقط بسبب اللعب خارج الديار ولكن أيضاً بسبب طبيعة الملعب الذي يحتضن المباراة.

ويستعد الفراعنة لخوض مواجهة جنوب السودان يوم 29 سبتمبر الجاري في العاصمة جوبا بعد بداية لم تكن على مستوى الطموحات انتهت بالتعادل السلبي مع أنجولا على استاد القاهرة الدولي ليحصد منتخب مصر نقطة واحدة فقط في الجولة الأولى.

وبينما ينصب التركيز عادة على أسماء اللاعبين وحسابات المجموعة تبرز أرضية استاد جوبا الوطني كأحد التفاصيل التي قد تمنح المواجهة طابعاً مختلفاً خاصة أن الملعب يعتمد على النجيل الصناعي.

لماذا يمثل ملعب جوبا تحدياً مختلفاً للفراعنة؟

يعتاد منتخب مصرفي معظم مبارياته على اللعب فوق أرضيات من النجيل الطبيعي بينما ستكون مواجهة جنوب السودان اختباراً على ملعب أرضيته من النجيل الصناعي.

والفارق بين نوعي الأرضيات قد يفرض بعض التعديلات على طريقة التعامل مع المباراة خصوصاً فيما يتعلق بسرعة الكرة وارتدادها وحركة اللاعبين فضلاً عن قدرة عناصر منتخب مصرعلى التأقلم سريعاً مع ظروف الملعب.

وتزداد أهمية هذه الجزئية مع رغبة الفراعنة في تحقيق الفوز خارج ملعبهم بعد فقدان نقطتين أمام أنجولا في الجولة الأولى.

استاد جوبا.. ملعب يعود بعد التطوير

يعد استاد جوبا الوطني الملعب الرئيسي لمنتخب جنوب السودان وتعود نشأته إلى عام 1962 وخضع الاستاد لعملية تطوير وإعادة تأهيل قبل إعادة افتتاحه عام 2024 في حضور جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ضمن جهود تطوير البنية التحتية الرياضية في جنوب السودان.

وتتراوح السعة الجماهيرية للاستاد وفق البيانات المتداولة بين 7 آلاف و10 آلاف متفرج ما يجعله أحد الملاعب الرئيسية التي يعتمد عليها منتخب جنوب السودان في مبارياته الدولية.

النجيل الصناعي

لن تكون مواجهة جنوب السودان مجرد مباراة أخرى في جدول التصفيات بالنسبة لمنتخب مصر إذ يتعين على الجهاز الفني التعامل مع اختلاف أرضية الملعب عن تلك التي خاض عليها الفراعنة مباراتهم الأولى أمام أنجولا.

فالنجيل الصناعي يمكن أن يغير من إيقاع المباراة وسرعة انتقال الكرة وهو ما يجعل التأقلم مع الملعب منذ الدقائق الأولى عاملاً مهماً بالنسبة للاعبي المنتخب المصري.

ومن المنتظر أن يكون التعامل مع المباراة أكثر حذراً خصوصاً أن منتخب جنوب السودان سيحصل على أفضلية معرفة الملعب وظروفه بينما يدخل الفراعنة المواجهة مطالبين بتحقيق نتيجة إيجابية تعيدهم إلى المسار الصحيح.

الفراعنة يدخلون المواجهة بعد تعثر أنجولا

كانت بداية منتخب مصر في التصفيات أقل من المتوقع بعدما اكتفى بالتعادل السلبي أمام أنجولا في استاد القاهرة ورغم سيطرة الفراعنة على الكرة في فترات من اللقاء فإن المنتخب لم يتمكن من تحويل استحواذه إلى أهداف ليخرج كل فريق بنقطة واحدة.

كما شهدت المباراة خروج محمد صلاح في الدقيقة 61 في الوقت الذي حاول فيه حسام حسن تنشيط الخط الهجومي قبل أن يشارك عدد من العناصر البديلة من بينهم المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم.

لكن جميع المحاولات لم تسفر عن هدف لتنتهي المباراة بالتعادل دون أهداف.

جنوب السودان يبحث عن أول نقاطه

على الجانب الآخر يدخل منتخب جنوب السودان المواجهة بحثاً عن أولى نقاطه في التصفيات بعدما بدأ مشواره في المجموعة الثانية بمواجهة مالاوي.

ويحمل المنتخب الجنوب سوداني اسم «النجوم الساطعة» ويمثل الدولة التي تأسست كدولة مستقلة عام 2011 قبل أن ينضم اتحادها لكرة القدم إلى الاتحاد الدولي «فيفا» والاتحاد الأفريقي «كاف» في عام 2012.

وخاض منتخب جنوب السودان أول مباراة دولية رسمية له في يوليو 2012 أمام أوغندا وانتهت المواجهة بالتعادل 1-1.

ومنذ ذلك الوقت بدأ المنتخب في بناء تجربته الدولية تدريجياً مع استمرار مشاركاته في المنافسات القارية والإقليمية.

مدرب جديد وتحدٍ أمام الفراعنة

ويقود منتخب جنوب السودان المدرب كريستيان نسينجي-بيمبي في محاولة لتطوير مستوى الفريق وتحقيق نتائج أفضل على الساحة القارية.

ويخوض المنتخب منافسات التصفيات ضمن المجموعة الثانية التي تضم مصر وأنجولا ومالاوي ما يجعل مواجهة الفراعنة ذات أهمية مضاعفة بالنسبة له خاصة أنها تقام على أرضه ووسط جماهيره.

وفي المقابل يدرك منتخب مصرأن الفوز سيمنحه دفعة مهمة في سباق التأهل خصوصاً بعد خسارة نقطتين في الجولة الأولى.

ترتيب مجموعة مصر قبل الجولة الثانية

بعد انتهاء الجولة الأولى جاء ترتيب المجموعة الثانية على النحو التالي:

مالاوي: 3 نقاط.

أنجولا: نقطة واحدة.

مصر: نقطة واحدة.

جنوب السودان: دون نقاط.

ويعني هذا الترتيب أن منتخب مصريدخل الجولة الثانية وهو بحاجة إلى تحسين موقفه سريعاً خاصة أن أي تعثر جديد قد يزيد من صعوبة الحسابات في الجولات المقبلة.

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