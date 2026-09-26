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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصطفى سعد ميسي: قميص منتخب مصر "حلم كبير".. والزمالك حقق إنجازا كبيرا

ميسي
ميسي
ياسمين تيسير

أكد مصطفى سعد ميسي لاعب زد الحالي والأهلي السابق، أن حلم ارتداء قميص منتخب مصر مجددًا حلم كبير، مضيفا: تمثيل منتخب مصر شرف كبير، وكابتن حسام حسن يمتلك تاريخًا كبيرًا كلاعب ومدرب يمنح فرصًا جيدة للجميع، وكلنا شاهدنا ما قدمه في كأس العالم وما اكتشفه من لاعبين مثل زيكو ومحمود صابر وطارق علاء وغيرهم.

وتابع "ميسي" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري أورا مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: كابتن علي ماهر مدرب سيراميكا كليوباترا أفضل مدير فني خلال السنوات الأخيرة، كونه ينافس بكل قوة وحقق نجاحات مع كل الفرق التي دربها، وكذلك كابتن محمد شوقي مدرب كبير جدًا وإضافة قوية للفريق على كل المستويات، وحقق معنا نجاحات جيدة وأهمها المشاركة في الكونفدرالية.

وأضاف لاعب الأهلي السابق: مش شايف لاعب بعينه هو الأفضل هذا الموسم، الجميع مازال تحت التقييم، ودعنا نجاوب على هذا السؤال بعد مرور عدة جولات آخرى من البطولة.

وواصل: الزمالك هو أفضل فريق في الموسم الماضي بالنظر للظروف التي كان يمر بها، حيث نجح في تحقيق إنجازًا كبيرًا بعد حصده لقب بطولة الدوري وتقديم كرة قدم جيدة.

واختتم مصطفى سعد ميسي حديثه: أتمنى الذهاب بعيدًا مع فريق زد في كل البطولات هذا الموسم، وهذا سيفرق معي ومع النادي بشكل قوي جدًا، وأتمنى لنفسي تقديم مستوى رائع مع الفريق هذا الموسم والاحتراف الخارجي والوصول لأبعد نقطة في مسيرتي.

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