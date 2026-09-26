إكرامي: بيان الأهلي تأديب وإصلاح لـ حسام حسن.. مينفعش تهين كابتن مصر والأهلي

علق إكرامي الشحات، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، على بيان النادي الأهلي بشأن تصريحات حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عن محمد الشناوي، مؤكدًا أن ما صدر عن المدير الفني للفراعنة لا يليق بقيمة قائد الأهلي ومنتخب مصر.

وقال إكرامي الشحات، خلال تصريحات تلفزيونية: «بيان الأهلي تأديب وإصلاح لحسام حسن بعد تصريحاته قبل ماتش أنجولا، مينفعش تهين كابتن منتخب مصر وكابتن الأهلي بالأسلوب ده، دي سقطة لحسام حسن».

وتأتي تصريحات إكرامي الشحات في ظل حالة الجدل التي أثيرت عقب تصريحات حسام حسن بشأن أسباب استبعاد محمد الشناوي من قائمة منتخب مصر لمواجهة أنجولا، والتي شهدت حديثًا عن المستوى الفني للحارس.

وأوضح حسام حسن أن استبعاد الشناوي جاء لأسباب فنية ولا علاقة له بالإصابة، مشيرًا إلى أن الحارس لم يكن يشارك مع الأهلي خلال فترة سابقة، قبل أن يستعيد مستواه ويعود للمشاركة مع الفريق.

وكان حسام حسن قد استخدم كلمة «منتهي» خلال حديثه عن الشناوي واختياراته لقائمة منتخب مصر، وهو التصريح الذي فتح باب الجدل، قبل أن يؤكد المدير الفني للفراعنة أنه سيكشف المقصود من الكلمة ويوضحها عقب مباراة أنجولا.

الأهلي يصدر بيانًا بشأن تصريحات حسام حسن

وكان النادي الأهلي قد أصدر بيانًا عقب تصريحات حسام حسن، أعرب خلاله عن موقفه من الحديث عن محمد الشناوي، قائد الفريق ومنتخب مصر، في الوقت الذي تصاعدت فيه ردود الفعل على تصريحات المدير الفني للفراعنة.

وتزامنت هذه الأزمة مع تعادل منتخب مصر أمام أنجولا سلبيًا دون أهداف، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2027.

موعد مباراة مصر وجنوب السودان

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراته الثانية في التصفيات أمام منتخب جنوب السودان، يوم الثلاثاء المقبل 29 سبتمبر، في مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة مصر وجنوب السودان في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، وتنقلها شبكة قنوات «بي إن سبورتس» على الهواء مباشرة، باعتبارها الناقل الحصري لتصفيات كأس أمم إفريقيا.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا

ويأتي ترتيب المجموعة بعد الجولة الأولى كالتالي:

مالاوي – 3 نقاط

مصر – نقطة واحدة

أنجولا – نقطة واحدة

جنوب السودان – دون نقاط

ويسعى منتخب مصر لتحقيق الفوز على جنوب السودان وحصد أول 3 نقاط له في التصفيات، بعد التعادل مع أنجولا في الجولة الافتتاحية، من أجل تحسين موقفه في المجموعة.