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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بيان الأهلي موفق.. إكرامي لـ أحمد سليمان: لما تقول حاجة لازم تراجع نفسك

حسام حسن
حسام حسن
محمد بدران   -  
يارا أمين

دخل شريف إكرامي، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، في نقاش مع أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بشأن بيان النادي الأهلي الأخير ضد تصريحات حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، وذلك خلال ظهورهما في برنامج «اللعيب» المذاع عبر قناة «MBC مصر».

وأكد شريف إكرامي رفضه لما ذكره أحمد سليمان بشأن عدم توفيق بيان الأهلي، موضحًا أن البيان جاء ردًا على تصريحات المدير الفني لمنتخب مصر.

وقال إكرامي خلال البرنامج: «أنا ضد اللي قاله أحمد سليمان إن بيان الأهلي غير موفق ضد حسام حسن.. هو بيان ضد تصريحاته وموفق جدًا».

من جانبه، رد أحمد سليمان قائلًا: «لا، بيان غير موفق طبعًا.. وحصلت حالات وفي لاعيبة مردتش تنضم للمنتخب، والأهلي عمره ما طلع بيان أدان اللاعب».

وعلق إكرامي على حديث سليمان، قائلًا: «يطلع بيان ليه؟ أي لاعب حر.. مش عايز يروح المنتخب يطلع يدينه ليه».

ورد أحمد سليمان: «يعني إيه واحد مش عايز يروح المنتخب؟ هي فوضى! المنتخب ده بيخدم على كل الأندية».

وأوضح إكرامي وجهة نظره قائلًا: «واحد مش عايز يلعب منتخب خلاص.. لكن لو أنت استدعيته ومرداش ييجي، لأ دي فيها كلام».

واستشهد أحمد سليمان بواقعة سابقة تخص منتخب مصر، قائلًا: «إحنا وقتنا أغلب الجماهير كانت بتطالب باستبعاد الحضري بعد مشكلة سيون، ومع ذلك كابتن حسن شحاتة ضمه ولعبه أساسي».

ورد إكرامي على حديث سليمان، مؤكدًا أن حديثه يتعلق بالموقف الحالي، قائلًا: «أنا بتكلم حاليًا، لما تقول حاجة لازم تراجع نفسك فيها».

وتدخل الإعلامي مهيب عبد الهادي، مقدم برنامج «اللعيب»، في النقاش، قائلًا لإكرامي: «بس هو وضح وقال إنه مكنش يقصد كده».

ليختتم إكرامي النقاش قائلًا: «لا، وضحلك أنت.. موضحش للناس».

ويأتي هذا النقاش في ظل الجدل المثار حول العلاقة بين الأندية ومنتخب مصر، خاصة بعد البيان الذي أصدره النادي الأهلي ردًا على تصريحات حسام حسن بشأن محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق والمنتخب، وما تبع ذلك من تفاعل واسع بين مسؤولي الأندية والشخصيات الرياضية.

شريف إكرامي الأهلي نادي الزمالك حسام حسن النادي الأهلي

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