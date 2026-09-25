تحرك جديد من الأهلي بشأن اتهام الشناوي بـ«ادعاء الإصابة» قبل معسكر المنتخب

حالة من الغضب سيطرت على مسؤولي النادي الأهلي، بعد تداول أنباء تتهم محمد الشناوي، قائد الفريق وحارس مرماه، بادعاء الإصابة من أجل عدم الانضمام إلى معسكر منتخب مصر.

الأهلي يدرس الرد على اتهام الشناوي قانونيًا

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي أن ما تم تداوله بشأن تعمد محمد الشناوي الغياب عن معسكر المنتخب لا أساس له من الصحة، مشددًا على أن اللاعب تعرض لإصابة عضلية حقيقية كانت السبب وراء استبعاده من قائمة المنتخب.

وأوضح المصدر أن الأهلي لديه ملف طبي كامل لحالة الحارس، يتضمن التقارير الطبية والفحوصات التي خضع لها، والتي تثبت تعرضه للإصابة، وتوضح أسباب عدم قدرته على المشاركة مع المنتخب خلال المعسكر الحالي.

وأشار إلى أن الجهاز الطبي بالنادي تابع حالة الشناوي بشكل مستمر منذ تعرضه للإصابة، وتم التعامل معها وفقًا للبرنامج الطبي المحدد، مؤكدًا أن غيابه عن المنتخب جاء نتيجة أسباب طبية مثبتة، وليس بسبب أي رغبة في الاعتذار عن تمثيل منتخب مصر.

وشدد المصدر على دعم النادي الكامل لقائد الفريق، مطالبًا بضرورة تحري الدقة قبل توجيه أي اتهامات إلى اللاعب، خاصة أن حالته الصحية موثقة بالمستندات والتقارير الطبية اللازمة.