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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد أزمة الشناوي.. أحمد حسن يكشف تحرك اتحاد الكرة مع حسام حسن

حسام حسن
حسام حسن
ميرنا محمود

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن تطورات جديدة بشأن أزمة تصريحات حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، عن محمد الشناوي، خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مواجهة مصر وأنجولا.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «مصدر في اتحاد الكرة: تم الاتفاق مع حسام حسن على توضيح تصريحاته بشأن محمد الشناوي خلال المؤتمر الصحفي عقب لقاء مصر وأنجولا».

وكان حسام حسن قد أثار جدلًا خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة أنجولا، بعدما تحدث عن أسباب استبعاد محمد الشناوي من قائمة منتخب مصر، مؤكدًا أن القرار جاء وفقًا لرؤية فنية.

وكانت تصريحات حسام حسن بشأن استبعاد محمد الشناوي من قائمة منتخب مصر قد أثارت حالة من الجدل، بعدما تحدث المدير الفني عن أسباب غياب حارس الأهلي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة أنجولا.

وأوضح حسام حسن أن استبعاد الشناوي جاء لأسباب فنية ولا علاقة له بالإصابة، مشيرًا إلى أن الحارس لم يكن يشارك مع ناديه خلال فترة سابقة، قبل أن يستعيد مستواه ويعود للمشاركة مع الأهلي.

واستخدم حسام حسن كلمة «منتهي» خلال حديثه عن الشناوي واختياراته لقائمة منتخب مصر، وهو ما فتح باب الجدل حول التصريح، قبل أن يؤكد المدير الفني للفراعنة أنه سيكشف المقصود من الكلمة ويوضحها عقب مباراة أنجولا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة أنجولا في العاشرة مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

ويخوض المنتخب المصري منافسات التصفيات ضمن مجموعة تضم أنجولا وجنوب السودان ومالاوي، حيث يلتقي الفراعنة مع جنوب السودان يوم 29 سبتمبر الجاري في الجولة الثانية.

وتقام نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027 في كينيا وأوغندا وتنزانيا، خلال الفترة من 19 يونيو وحتى 17 يوليو 2027.

أحمد حسن تصريحات حسام حسن المدير الفني للفراعنة مواجهة مصر وأنجولا محمد الشناوي

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