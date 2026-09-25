زيلينسكي: ترامب وافق على منح كييف تراخيص لإنتاج صواريخ باتريوت

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إن نظيره الأمريكي دونالد ترامب حسم قراره بالسماح لأوكرانيا بإنتاج صواريخ "باتريوت" للدفاع الجوي محلياً.

زيلينسكي: قرار ترامب نهائي

ونقلت وكالات الأنباء عن زيلينسكي قوله في تسجيل صوتي للصحفيين، بعد لقائه ترامب في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة: "في اجتماعنا الأخير، أكد لي الرئيس أنه اتخذ قراراً نهائياً.. ستحصل أوكرانيا على تراخيص لإنتاج صواريخ باتريوت".

وكان ترامب قد وصف في يوليو الماضي منح التراخيص لكييف بأنه سيكون "رائعاً للغاية"، قبل أن يعود ويؤكد ضرورة أن تكون واشنطن "حذرة للغاية" في هذه المسألة، في ظل مواجهة أوكرانيا نقصاً حاداً في الصواريخ القادرة على التصدي للصواريخ الباليستية الروسية.

نقص حاد وشتاء قاس

وأكدت كييف أن النقص تفاقم منذ شن الولايات المتحدة وإسرائيل حرباً على إيران في فبراير الماضي، ما أدى إلى تحويل مسار إمدادات أنظمة "باتريوت" المتطورة.

ورغم أهمية القرار، فإن بناء القدرات الصناعية لإنتاج الصواريخ سيحتاج أكثر من عام ولن يلبي الاحتياجات الفورية لكييف، التي جددت دعواتها لدعم عاجل قبل حلول الشتاء في ظل تهديد حملة روسية جديدة على البنية التحتية للطاقة والتدفئة.

وكان زيلينسكي قد ذكر الشهر الماضي أن بلاده تحتاج إلى 5% من مخزون صواريخ "باتريوت" الاعتراضية لدى الولايات المتحدة للصمود شتاءً، و10% لتدمير جميع الصواريخ الباليستية الروسية.

وفي السياق ذاته، كشف الرئيس الأوكراني أن كييف تعمل على تطوير نظامها الخاص المضاد للصواريخ الباليستية ويحمل اسم "فريا".