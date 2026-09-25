إصابة 20 شخصا خلال حريق مصنع قماش بـ أبو خليفة في الإسماعيلية

ارتفع عدد المصابين جراء الحريق الذي نشب داخل مصنع هينج شينج للقماش بمنطقة أبو خليفة الصناعية في الإسماعيلية إلى 20 شخصا حتى الآن.



وأفادت المعلومات الأولية بأنه تم التعامل مع 20 حالة اختناق وحروق نتيجة الحريق، مع نقل المصابين إلى مستشفى أبو خليفة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.



وجرى الدفع بعدد 4 سيارات إطفاء للتعامل مع الحريق والسيطرة على النيران، إلى جانب الدفع بعدد 2 سيارة فنطاس مياه من قريتي النصر والرياح، بالإضافة إلى سيارة فنطاس مياه من قرية الفردان، للمشاركة في أعمال الإطفاء والتبريد.



وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران إلى باقي أجزاء المصنع فيما أكدت المعلومات المتاحة أن الوضع آمن ومستقر حتى الآن، مع استمرار متابعة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة.