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قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وأنجولا اليوم في تصفيات أمم إفريقيا
كل ما تريد معرفته عن مباراة مصر وأنجولا في تصفيات أمم أفريقيا 2027
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كل ما تريد معرفته عن مباراة مصر وأنجولا في تصفيات أمم أفريقيا 2027

منتخب مصر
منتخب مصر
منتصر الرفاعي

يبدأ منتخب مصر مشواره في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2027 عندما يلتقي نظيره الأنجولي مساء اليوم الجمعة في الجولة الأولى من التصفيات وسط رغبة في تحقيق انطلاقة قوية وحصد أول ثلاث نقاط في مشوار المنافسة على التأهل للبطولة القارية.

وتقام مباراة مصر وأنجولا في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولي حيث يسعى الفراعنة لاستغلال عاملي الأرض والجمهور وتحقيق الفوز في ضربة البداية في الوقت الذي يطمح فيه المنتخب الأنجولي للخروج بنتيجة إيجابية.

حسام حسن يقود منتخب مصر أمام أنجولا

ويقود حسام حسن المنتخب الوطني خلال مشوار التصفيات حيث يعتمد الجهاز الفني على مجموعة من العناصر الأساسية وأصحاب الخبرات يتقدمهم محمد صلاح وعمر مرموش وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو، إلى جانب عدد من اللاعبين الذين يمثلون الركائز الأساسية للفراعنة.

وضمت قائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبر عددا من اللاعبين في مختلف المراكز، حيث يتواجد في حراسة المرمى مصطفى شوبير والمهدي سليمان ومحمد علاء وعبد العزيز البلعوطي.

وفي خط الدفاع، تضم القائمة محمد هاني وطارق علاء ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وحسام عبد المجيد وعمر فايد وأحمد فتوح وكريم حافظ، بينما يتواجد في خط الوسط مروان عطية ومهند لاشين ومحمود صابر وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو وعلي محمود وإبراهيم عادل ومصطفى زيكو وهيثم حسن ومحمد صلاح.

ويضم خط الهجوم عمر مرموش وحمزة عبد الكريم.

منتخب مصر يبحث عن بداية قوية

وتمثل مواجهة أنجولا بداية مشوار منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2027 ويأمل الجهاز الفني في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل منح الفريق دفعة قوية قبل استكمال باقي مباريات التصفيات.

ويخوض الفراعنة مباراتهم الثانية أمام جنوب السودان يوم 29 سبتمبر الجاري في جوبا قبل أن يخوض المنتخب مباراة ودية أمام جنوب أفريقيا يوم 4 أكتوبر المقبل.

مشوار الفراعنة في التصفيات

ويستكمل منتخب مصر مشواره في التصفيات خلال شهر نوفمبر عندما يلتقي مالاوي ذهابًا وإيابا قبل أن يختتم مشواره في مارس 2027 بمواجهتي جنوب السودان وأنجولا.

وتضم تصفيات كأس أمم أفريقيا 48 منتخبا موزعة على 12 مجموعة، بواقع أربعة منتخبات في كل مجموعة ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى النهائيات.

كينيا وأوغندا وتنزانيا تستضيف أمم أفريقيا 2027

وتقام نهائيات كأس أمم أفريقيا 2027 بتنظيم مشترك بين كينيا وأوغندا وتنزانيا في نسخة تشهد إقامة البطولة للمرة الأولى بتنظيم ثلاث دول.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات البطولة يوم 19 يونيو 2027 على أن تستمر حتى 17 يوليو من العام نفسه وسط مشاركة المنتخبات المتأهلة من التصفيات في المنافسة على اللقب القاري.

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