مصر تدين استهداف الطائف وينبع.. وتؤكد: أمن السعودية امتداد للأمن القومي المصري

أدانت مصر بأشد العبارات، إطلاق صواريخ في محاولة لاستهداف الطائف وينبع داخل المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدةً أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً وغير مقبول للقانون الدولي وتهديداً لأمن واستقرار المنطقة.

وتؤكد مصر في بيان لوزارة الخارجية، رفضها القاطع لهذه الاعتداءات، وتضامنها الكامل مع أمن المملكة، باعتباره امتداداً للأمن القومي المصري، وتشدد على دعمها لكافة الاجراءات التي تتخذها المملكة لسلامة أراضيها وسيادتها وأمن مواطنيها، محذرةً من تداعيات استمرار التصعيد على الأمن والاستقرار الإقليميين.