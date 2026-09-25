الحمد لله خرجت من المستشفى.. سامح حسين يطمئن جمهوره بعد أيام صعبة

طمأن الفنان سامح حسين جمهوره ومحبيه بعد خروجه من المستشفى، وذلك بعد أيام من تعافيه بعد فترة صعبة مر بها بسبب وعكة صحية مفاجئة.

ونشر سامح حسين عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام صورة له وعلق عليها قائلاً: "الحمد والشكر لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، بعد أيام صعبة عشتها في المستشفى.. الحمد لله رجعت البيت".

ووجه سامح الشكر لكل من دعمه وسأل عنه خلال فترة مرضه قائلاً: "كل كلمة دعاء، وكل رسالة، وكل اتصال، وكل مشاعر حب وصلتني وأنا في المستشفى، كانت بالنسبة لي سند حقيقي أثرت في وجداني بشكل لا يمكن أقدر أوصفه، شكرا من القلب لكل واحد دعا لي، ولكل شخص سأل عني أو اهتم بي، وربنا يجازيكم على كل خير".

واختتم رسالته قائلاً: "الحمد لله على نعمة الناس اللي بتحبك بصدق".



وطمأنت وسام حامد، زوجة الفنان سامح حسين، محبيه على حالته الصحية، مشيرة إلى أنه يشهد تحسنًا خلال الفترة الحالية، رغم استمرار خضوعه للرعاية الطبية وحاجته إلى المتابعة، مع استمرار منع الزيارة عنه.

وطالبت زوجة سامح حسين الجمهور بمواصلة الدعاء له بالشفاء، كما وجهت الشكر لكل من حاول التواصل معها للاطمئنان عليه، ولكل من دعا له خلال الفترة الماضية.

وكتبت وسام عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي: «في المواقف اللي زي دي مهما هنقول كلام مش هيكون كفاية، شكرًا من كل قلبي لكل شخص حاول يتواصل معايا علشان يطمن على سامح، وشكرًا ألف مرة لكل دعوة صادقة بالشفاء»

الحالة الصحية لـ سامح حسين

وأضافت: «شكرًا لكل مشاعر الحب والاهتمام اللى غمرتنا بيها.. والله هونت كتير من الأزمة اللى إحنا فيها، ولسة محتاجين دعواتكم الطيبة دى معانا».

وتابعت : «سامح الحمد لله بيتحسن، بس ما زال فى الرعاية وحالته محتاجة متابعة مستمرة.. الزيارة ما زالت ممنوعة، لكن الحمد لله رب العالمين فى تحسن».

سامح حسين يوجه رسالة لجمهوره

فيما وجه الفنان سامح حسين رسالة الي جمهوره بعد مروره بوعكة صحية، دخل على أثرها العناية المركزة داخل أحد المستشفيات.



وكتب سامح حسين عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الحمد لله في السراء والضراء، والحمد لله على كل حال، أمر هذه الأيام بوعكة صحية، وأسألكم دعوة صادقة بظهر الغيب فلعل دعوةً من قلب أحدكم تكون أقرب إلى الله وأرجى للقبول».

وأضاف سامح حسين: «ومن قلبي أشكر كل من سأل عني وكل من دعا لي بظهر الغيب وكل من أحاطني بمحبته واهتمامه، وصلتني دعواتكم ومشاعركم الطيبة وكانت لها في نفسي مكانة وأثر لا تصفه الكلمات».

واختتم الفنان سامح حسين رسالته قائلًا: «أسأل الله أن يمنّ عليَّ بالشفاء التام وأن يحفظكم وأحبابكم من كل سوء، ولا تنسوني من صالح دعائكم».