دعوة صادقة.. أول تعليق من سامح حسين بعد تعرضه لوعكة صحية

كشف الفنان سامح حسين عن تعرضه لأزمة صحية خلال الأيام الأخيرة، طالبًا من متابعيه ومحبيه الدعاء له بالشفاء العاجل، في رسالة نشرها عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي.



وكتب سامح حسين: "الحمد لله في السراء والضراء، والحمد لله على كل حال، أمر هذه الأيام بوعكة صحية، وأطلب منكم دعوة صادقة بظهر الغيب، فدعوة أحدكم من قلبه أقرب إلى الله، وأرجو القبول".

وكانت زوجة الفنان قد أعلنت في وقت سابق منع الزيارة عنه، بعد دخوله العناية المركزة بسبب تدهور حالته الصحية في الفترة الأخيرة، مؤكدة أنه لا يزال بحاجة إلى دعوات جمهوره إلى جانب المتابعة الطبية الدقيقة لحالته.



ونشرت زوجته منشورًا عبر حسابها على "فيسبوك" قالت فيه: "في المواقف اللي زي دي، مهما قلنا كلام مش هيكون كفاية، شكرًا من كل قلبي لكل شخص حاول يتواصل معايا علشان يطمّن على سامح، وشكرًا ألف مرة لكل دعوة صادقة بالشفاء، وشكرًا لكل مشاعر الحب والاهتمام اللي غمرتونا بيها، والله هوّنت كتير من الأزمة اللي إحنا فيها، ولسه محتاجين دعواتكم الطيبة دي معانا".