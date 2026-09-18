مدير الجامع الأزهر: الأمانة التعليمية مسؤولية الطالب والمعلم والأسرة والإدارة

أكد الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، أن الأمانة من القيم الأساسية في حياة الإنسان، مشيرًا إلى أن المنظور الإسلامي دعا إلى أداء الأمانات والحفاظ عليها، باعتبارها مسؤولية يتحملها كل فرد في موقعه.

وأوضح عودة، خلال لقاء من رحاب الجامع الأزهر، أن الأمانة التعليمية تشمل جميع أطراف العملية التعليمية، من الطالب والمعلم إلى الأسرة والإدارة التعليمية، مشددًا على أن تكامل الأدوار بينهم يسهم في تربية الطلاب وإعدادهم بما ينفع المجتمع.

الطالب محور العملية التعليمية

وقال مدير عام الجامع الأزهر إن الطالب يمثل محور العملية التعليمية، مؤكدًا أهمية غرس الوعي لديه بقيمة العلم ومكانته، وتشجيعه على السعي إلى المعرفة الصحيحة والتحصيل الجاد، ووضع أهداف واضحة يسعى إلى تحقيقها.

وأشار إلى أن الطالب لديه حقوق، وفي المقابل تقع عليه واجبات معرفية وسلوكية، من بينها إتقان العلم، والحرص على طلب المعرفة، والالتزام بآداب طلب العلم.

وشدد على ضرورة ابتعاد الطالب عن التنمر على زملائه والغش، وعدم إضاعة الوقت فيما لا يفيد، مع أهمية تنظيم وقته والحرص على أداء الصلاة والاجتهاد في الدراسة.

المعلم قدوة للطالب

وأوضح عودة أن المعلم يمثل عماد العملية التعليمية، ولا يقتصر دوره على نقل المعلومات، وإنما يسهم أيضًا في غرس القيم والمبادئ والأخلاق لدى الطلاب.

وأكد أهمية أن يحرص المعلم على إتقان عمله، والاستعداد الجيد للدروس والمحاضرات، وتقديم المعلومات بصورة تساعد الطالب على التحصيل والارتقاء، مشيرًا إلى أن المعلم يجب أن يكون قدوة للطلاب.

دور الأسرة في تربية الأبناء

وأشار مدير عام الجامع الأزهر إلى أن الأسرة تمثل الحاضنة والبيئة الأولى للعملية التعليمية، موضحًا أن دورها يتمثل في غرس القيم والأخلاق والمبادئ، وتشجيع الأبناء على المنافسة، وتوجيههم إلى حسن اختيار الصحبة.

وأكد أن دور الأسرة لا يقتصر على مرحلة تعليمية محددة، وإنما يمتد إلى مختلف مراحل حياة الأبناء، من خلال الرعاية والتوجيه والإرشاد.

الإدارة التعليمية تنسق بين أطراف العملية التعليمية

ولفت عودة إلى أهمية دور الإدارة التعليمية في تحقيق التكامل بين الطالب والمعلم والأسرة، باعتبارها الجهة التي تنسق مختلف هذه الأدوار بما يحقق مصلحة العملية التعليمية.

وشدد على أن الإدارة التعليمية تحمل رسالة وأمانة، وأن مسؤوليتها تقوم على تحقيق التكامل بين جميع أطراف العملية التعليمية، بما يسهم في الوصول إلى تربية صحيحة للطلاب.