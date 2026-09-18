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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

4 صفقات في يناير.. كيف يعيد عموتة تشكيل قائمة الأهلي؟

الأهلي
الأهلي
حمزة شعيب

 

بدأ المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، تحديد احتياجات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل رغبته في تدعيم بعض المراكز داخل قائمة الفريق.

وكشفت تقارير صحفية أن عموتة أبلغ وائل جمعة، مدير الكرة، باحتياجاته خلال جلسة عقدت عقب مباراة الأهلي أمام أبو قير للأسمدة، تمهيدًا لعرضها على مجلس إدارة النادي.

وتتمثل أبرز طلبات المدير الفني في التعاقد مع 4 لاعبين، بينهم ثنائي في الخط الدفاعي، إلى جانب حارس مرمى رابع، مع إمكانية الاستعانة بأحد حراس قطاع الناشئين.

كما يرغب عموتة في تدعيم مركز الظهير الأيسر، مع إمكانية الاعتماد على أحد لاعبي قطاع الناشئين بدلًا من إبرام صفقة جديدة في هذا المركز.

ويأتي تحرك الجهاز الفني رغم البداية القوية للأهلي على مستوى النتائج، حيث حصد الفريق 13 نقطة من أول 5 مباريات في الدوري، بعدما حقق 4 انتصارات وتعادل في مباراة واحدة.

ويعمل عموتة خلال الفترة المقبلة على تقييم جميع عناصر القائمة، قبل تحديد الأسماء التي يحتاج إلى دعمها خلال فترة الانتقالات الشتوية، بما يتناسب مع احتياجاته الفنية وطريقة لعبه.

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