قرارات قوية من مجلس إدارة المصري بعد تراجع النتائج

أصدر مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، عددًا من القرارات المهمة عقب تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم خلال المباريات الأخيرة في بطولة الدوري، مؤكدًا استمرار دعمه للجهاز الفني بقيادة أحمد سامي، مع اتخاذ إجراءات حاسمة لضبط أداء الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأكد مجلس إدارة المصري توفير جميع سبل الدعم للجهاز الفني للفريق الأول بقيادة أحمد سامي، والعمل على تهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق النتائج المطلوبة والعودة إلى المسار الصحيح خلال المباريات المقبلة.

وشدد المجلس على أهمية تكاتف جميع عناصر المنظومة من أجل تحقيق أهداف النادي، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من التركيز والالتزام.

وقرر مجلس الإدارة تعيين إسماعيل يوسف في منصب المدير الرياضي للنادي، للاستفادة من خبراته في إدارة شؤون الفريق والعمل على تنظيم الجوانب الرياضية داخل المنظومة.

كما تقرر انضمام محمود عبد الحكيم إلى الجهاز المعاون للفريق الأول، ضمن التعديلات التي يستهدف النادي من خلالها دعم الجهاز الفني.

وأعلن مجلس الإدارة فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي المصري خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر المقبل، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الخاصة بالانتخابات وفقًا للوائح المنظمة.

خصم 25% من عقود اللاعبين

واتخذ المجلس قرارًا بخصم 25% من عقود لاعبي الفريق، بسبب تراجع النتائج خلال المباريات الأخيرة في الدوري، مع إخطار الاتحاد المصري لكرة القدم بالقرار.

وأكد مجلس الإدارة أنه سيتم استبعاد أي لاعب يثبت تقصيره في أداء مهامه أو يتسبب في بث روح سلبية داخل الفريق، مع عرض اللاعب للبيع خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

كما شدد المجلس على توقيع الإقالة الفورية بحق أي فرد داخل المنظومة الإدارية أو الفنية للفريق الأول يثبت تقصيره أو عدم التزامه بسياسات النادي.

واختتم مجلس الإدارة بيانه بتوجيه التحية إلى جماهير المصري الوفية، مؤكدًا تقديره لدعمها ومساندتها للفريق في مختلف الظروف، وشدد على أن النادي المصري سيظل عائلة واحدة تسعى لتحقيق طموحات جماهيره.



