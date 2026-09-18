قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لن أعتذر.. هشام عبد الحميد يوضح حقيقة عودته إلى مصر بعد غياب 10 سنوات
دعاء ليلة الجمعة الأولى من ربيع الآخر للرزق وقضاء الحوائج
«بياناتك مش للبيع».. 5 ملايين جنيه غرامة لمن يتداول معلوماتك الحساسة
بمشاركة 11 وزارة.. الحكومة تستعد لإطلاق البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي
بشرى لمحبي الشتاء.. موعد انتهاء الصيف ومفاجأة بشأن درجات الحرارة
زوجة سامح حسين تكشف آخر تطورات حالته الصحية وتوجه رسالة لجمهوره
يتسلق السيارات من الخلف.. لص يحول مطب محور العبور إلى مسرح للسرقة
ترامب يخطط للقاء رئيسة فنزويلا الأسبوع المقبل
عملية الإقصاء الاقتصادي.. أمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران
تسريبات تكشف تصميم ومواصفات Xiaomi 18 Pro قبل الإطلاق
القبض على صانعة محتوى بالدقهلية تنشر فيديوهات مخلة عبر صفحتها
بعد قصف إيراني.. اشتعال النيران في ناقلة نفط بمضيق هرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قرارات قوية من مجلس إدارة المصري بعد تراجع النتائج

المصرى البورسعيدي
المصرى البورسعيدي
رباب الهواري

أصدر مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، عددًا من القرارات المهمة عقب تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم خلال المباريات الأخيرة في بطولة الدوري، مؤكدًا استمرار دعمه للجهاز الفني بقيادة أحمد سامي، مع اتخاذ إجراءات حاسمة لضبط أداء الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأكد مجلس إدارة المصري توفير جميع سبل الدعم للجهاز الفني للفريق الأول بقيادة أحمد سامي، والعمل على تهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق النتائج المطلوبة والعودة إلى المسار الصحيح خلال المباريات المقبلة.

وشدد المجلس على أهمية تكاتف جميع عناصر المنظومة من أجل تحقيق أهداف النادي، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من التركيز والالتزام.

وقرر مجلس الإدارة تعيين إسماعيل يوسف في منصب المدير الرياضي للنادي، للاستفادة من خبراته في إدارة شؤون الفريق والعمل على تنظيم الجوانب الرياضية داخل المنظومة.

كما تقرر انضمام محمود عبد الحكيم إلى الجهاز المعاون للفريق الأول، ضمن التعديلات التي يستهدف النادي من خلالها دعم الجهاز الفني.

وأعلن مجلس الإدارة فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي المصري خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر المقبل، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الخاصة بالانتخابات وفقًا للوائح المنظمة.

خصم 25% من عقود اللاعبين

واتخذ المجلس قرارًا بخصم 25% من عقود لاعبي الفريق، بسبب تراجع النتائج خلال المباريات الأخيرة في الدوري، مع إخطار الاتحاد المصري لكرة القدم بالقرار.

وأكد مجلس الإدارة أنه سيتم استبعاد أي لاعب يثبت تقصيره في أداء مهامه أو يتسبب في بث روح سلبية داخل الفريق، مع عرض اللاعب للبيع خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

كما شدد المجلس على توقيع الإقالة الفورية بحق أي فرد داخل المنظومة الإدارية أو الفنية للفريق الأول يثبت تقصيره أو عدم التزامه بسياسات النادي.

واختتم مجلس الإدارة بيانه بتوجيه التحية إلى جماهير المصري الوفية، مؤكدًا تقديره لدعمها ومساندتها للفريق في مختلف الظروف، وشدد على أن النادي المصري سيظل عائلة واحدة تسعى لتحقيق طموحات جماهيره.


 

المصرى البورسعيدي اخبار الرياضة دورى أورا أخبار المصرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

الساعة هتتغير يوم خميس بالليل.. انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا هذا الموعد

قطع المياه

قطع المياه غدا الجمعة لمدة 6 ساعات عن مناطق في الهرم

سعر الذهب

880 جنيهًا خلال ساعات.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

أحمد العوضي ويارا السكري

بعد تلميحها بارتباطهما.. فارق العمر بين أحمد العوضي ويارا السكري

المتهمان

حبس جودي سنتين ومروان سنة في دهس هدير بائعة الشاي

يارا السكري وشقيقتها

بعد إعلان ارتباطها بأحمد العوضي.. يارا السكري تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها

أول تصريح من يارا السكري عن علاقتها بأحمد العوضي.. «دائماً الثنائيات ليها حاجة حقيقة من الحب»

يارا السكري عن علاقتها بأحمد العوضي: دائما الثنائيات لها حاجة من الحب

الطقس

الطقس غدا.. القاهرة تتنفس بعد موجة الحر وأمطار تقترب من هذه المحافظات

ترشيحاتنا

قهوة

تضر القلب والكبد والكلى.. جمال شعبان يحذر من تناول القهوة المغشوشة

رانيا منجي

أسرار وحكايات ومفاجآت.. أحمد شيبة ورحمة محسن في سهرة مع رانيا منجي على الشرق الأوسط

الكهرباء

خبير: الدولة لديها خطة مسبقة للتعامل مع ملف الطاقة

بالصور

الرمان ليس مجرد فاكهة.. فوائد مهمة لصحة الرجل

الرمان
الرمان
الرمان

أعراض قد تكشف إصابتك بحصوات المرارة.. علامات لا تتجاهلها

حصوات المرارة
حصوات المرارة
حصوات المرارة

كلوديا حنا: سعيدة بتكريم أحمد حلمي وشريف منير وياسر جلال في مهرجان ظفار الدولي

كلوديا حنا
كلوديا حنا
كلوديا حنا

أعلنوا ارتباطهم خلاص.. صور جمعت يارا السكري وأحمد العوضي

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد