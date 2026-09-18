قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد قصف إيراني.. اشتعال النيران في ناقلة نفط بمضيق هرمز
الزمالك يحقق في تسريب عقد خوان بيزيرا
خطة مفاجئة.. البنتاجون يعتزم سحب القوات والأسلحة الأمريكية من أوروبا
سعر عيار 18 الآن في محلات الصاغة
فرصة لشباب الخريجين| فتح باب التدريب في ميناء دمياط.. الشروط والأوراق والخطوات
إعلامي يكشف مفاجأة عن مباراة الهلال والغرافة في دوري أبطال آسيا
قرارات عاجلة| الأعلى لتنظيم الإعلام و القومي للاتصالات يتخذان إجراءات لحماية الأطفال والنشء من مخاطر منصات التواصل الاجتماعي
مؤسسة أبو العينين تشارك في الاحتفال باليوم الوطني الصيني
محمد بركات: جماهير الأهلي مش مبسوطة.. وعمر جابر يقدم مستويات مميزة
وزير الري يتفقد منشآت الحماية من أخطار السيول في البحر الأحمر قبل موسم الأمطار الغزيرة
بمشاركة هيثم حسن.. سيلتيك يتأخر أمام فيرينكفاروسي في الدوري الأوروبي
سفير الصين بالقاهرة: الرئيس السيسي أولى الزيارة التاريخية لرئيسنا إلى مصر الأهمية البالغة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر عيار 18 الآن في محلات الصاغة

سعر الذهب
سعر الذهب

استقر سعر أوسط أعيرة الذهب؛ استقراراً داخل محلات الصاغة المصرية وذلك مع  أول تعاملات الجمعة 18-9-2026 دون تغيير.

آخر تحديث لـ أوسط عيار ذهب

جاء آخر تحديث لأوسط أعيرة الذهب وهو من عيار 18 الأوسط انتشارا، بسعر 5455 جنيها للشراء و 5412 جنيها للبيع.

الذهب يتراجع مع ترقب كلمة رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

سعر الذهب اليوم

وأظهر تداولات الذهب في مصر ثباتا بمختلف الأعيرة الذهبية دون تغيير.

سعر الذهب في مصر

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له 6365 جنيها.

سعر عيار 24

وسجل سعر سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7274 جنيها للشراء و 7217 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو  6668 جنيها للشراء و 6615 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6365 جنيها للشراء و 6315 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5455 جنيها للشراء و 5412 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 50.92 ألف جنيه للشراء و 50.52 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4361 دولارا للشراء و 4360 دولارا للبيع.

سعر الذهب
سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم اخبار مصر سعر الجنيه الذهب مال واعمال سعر جرام الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

الساعة هتتغير يوم خميس بالليل.. انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا هذا الموعد

سعر الذهب

880 جنيهًا خلال ساعات.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

قطع المياه

قطع المياه غدا الجمعة لمدة 6 ساعات عن مناطق في الهرم

صورة أرشيفية

طالب في الرعاية المركزة و6 تحت الملاحظة والباقيين خرجوا.. آخر تطورات حادث اتوبيس طلاب المدرسة الدولية

أحمد العوضي ويارا السكري

بعد تلميحها بارتباطهما.. فارق العمر بين أحمد العوضي ويارا السكري

يارا السكري وشقيقتها

بعد إعلان ارتباطها بأحمد العوضي.. يارا السكري تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها

المتهمان

حبس جودي سنتين ومروان سنة في دهس هدير بائعة الشاي

أول تصريح من يارا السكري عن علاقتها بأحمد العوضي.. «دائماً الثنائيات ليها حاجة حقيقة من الحب»

يارا السكري عن علاقتها بأحمد العوضي: دائما الثنائيات لها حاجة من الحب

ترشيحاتنا

الكبد

تحذير.. هذه الأشياء تجعلك أكثر عرضة لسرطان الكبد

الأمعاء

ليس للبشرة فقط.. فوائد الكولاجين لصحة الأمعاء والميكروبيوم

المفاصل

اعرف أهم المعلومات عن التهاب المفاصل العظمي

بالصور

أعراض قد تكشف إصابتك بحصوات المرارة.. علامات لا تتجاهلها

حصوات المرارة
حصوات المرارة
حصوات المرارة

كلوديا حنا: سعيدة بتكريم أحمد حلمي وشريف منير وياسر جلال في مهرجان ظفار الدولي

كلوديا حنا
كلوديا حنا
كلوديا حنا

أعلنوا ارتباطهم خلاص.. صور جمعت يارا السكري وأحمد العوضي

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

شاهد | فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة سوداء فاخرة

تفاصيل إطلالة فرح شعبان
تفاصيل إطلالة فرح شعبان
تفاصيل إطلالة فرح شعبان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد