مقابل7 ملايين دولار.. تفاصيل جديدة عن بيع بيزيرا لأهلي دبي

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، في تصريحات خاصة، التفاصيل الكاملة للاتفاق المالي الخاص بانتقال البرازيلي خوان بيزيرا إلى شباب الأهلي الإماراتي، خلال فترة الانتقالات الحالية.

كواليس بيع بيزيرا للدوري الإماراتي

وقال المصدر إن القيمة الإجمالية للصفقة تصل إلى 7 ملايين دولار، يتم توزيعها وفقًا لعدة بنود، موضحًا أن الزمالك سيحصل حاليًا على 3 ملايين دولار من قيمة الصفقة.

وأضاف أن النادي سيحصل على مليوني دولار إضافيين على دفعتين خلال 6 أشهر، بينما تتضمن الصفقة مبلغ مليون دولار يمثل مستحقات مرتبطة بحقوق إعادة البيع والوكالة.

وأوضح المصدر أن هناك بندًا في عقد بيزيرا يمنح الشركة البرازيلية الوكيلة للاعب حقًا في نسبة من إعادة البيع، مشيرًا إلى أن النادي الأوكراني السابق للاعب لا يمتلك نسبة إعادة بيع وفقًا للعقد.

وأشار المصدر إلى أن المبلغ المتبقي من قيمة الصفقة، والمقدر بـمليون دولار، يأتي في صورة حوافز إضافية مرتبطة ببنود متفق عليها بين الأطراف.

وأكد المصدر أن نادي الزمالك احتفظ لنفسه بنسبة 20% من إعادة بيع اللاعب مستقبلًا، إلى جانب وضع بند في العقد يمنح النادي أولوية الحصول على خدمات بيزيرا حال عودته للعب في مصر.

وفيما يتعلق بعقد اللاعب مع شباب الأهلي، كشف المصدر أن بيزيرا سيحصل على ما يتراوح بين 8 و10 ملايين دولار خلال مدة تعاقده مع النادي الإماراتي، والذي يمتد إلى 5 مواسم.

وشدد المصدر على أن الاتفاق تم وفق البنود المالية والتعاقدية المتفق عليها بين الأطراف، وأن الزمالك حرص خلال المفاوضات على تحقيق أكبر استفادة مالية ممكنة من رحيل اللاعب، مع الاحتفاظ بنسبة من إعادة بيعه مستقبلًا.