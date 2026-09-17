قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بمشاركة هيثم حسن.. سيلتيك يتأخر أمام فيرينكفاروسي في الدوري الأوروبي
سفير الصين بالقاهرة: الرئيس السيسي أولى الزيارة التاريخية لرئيسنا إلى مصر الأهمية البالغة
سوق السفر العربي .. مصر للطيران تستعرض خطط تحديث أسطولها وتطوير خدماتها الرقمية
مقابل7 ملايين دولار.. تفاصيل جديدة عن بيع بيزيرا لأهلي دبي
زلزال بقوة 6.3 ريختر يضرب ولاية ألاسكا الأمريكية
استمرار سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية حتى 24 سبتمبر
علي إيهاب رجل مباراة الشرقية إنبي وبيراميدز في الدوري
موعد رمضان 2027 وأول أيام الصيام
معاها مخدرات .. القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية نشرت فيديوهات رقص خادشة
أسامة كمال: واردات الصين من البترول تضعها في صدارة اللاعبين بسوق الطاقة العالمية
فيضانات مفاجئة في برشلونة وفالنسيا تتسبب في إلغاء رحلات جوية وتأجيل مباراة
الأزهر لمكافحة التطرف: دوافع اقتصادية تقف وراء انضمام بعض الشباب للجماعات الإرهابية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مقابل7 ملايين دولار.. تفاصيل جديدة عن بيع بيزيرا لأهلي دبي

بيزيرا
بيزيرا
عمرو مصطفى

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، في تصريحات خاصة، التفاصيل الكاملة للاتفاق المالي الخاص بانتقال البرازيلي خوان بيزيرا إلى شباب الأهلي الإماراتي، خلال فترة الانتقالات الحالية.

كواليس بيع بيزيرا للدوري الإماراتي 

وقال المصدر إن القيمة الإجمالية للصفقة تصل إلى 7 ملايين دولار، يتم توزيعها وفقًا لعدة بنود، موضحًا أن الزمالك سيحصل حاليًا على 3 ملايين دولار من قيمة الصفقة.

وأضاف أن النادي سيحصل على مليوني دولار إضافيين على دفعتين خلال 6 أشهر، بينما تتضمن الصفقة مبلغ مليون دولار يمثل مستحقات مرتبطة بحقوق إعادة البيع والوكالة.

وأوضح المصدر أن هناك بندًا في عقد بيزيرا يمنح الشركة البرازيلية الوكيلة للاعب حقًا في نسبة من إعادة البيع، مشيرًا إلى أن النادي الأوكراني السابق للاعب لا يمتلك نسبة إعادة بيع وفقًا للعقد.

وأشار المصدر إلى أن المبلغ المتبقي من قيمة الصفقة، والمقدر بـمليون دولار، يأتي في صورة حوافز إضافية مرتبطة ببنود متفق عليها بين الأطراف.

وأكد المصدر أن نادي الزمالك احتفظ لنفسه بنسبة 20% من إعادة بيع اللاعب مستقبلًا، إلى جانب وضع بند في العقد يمنح النادي أولوية الحصول على خدمات بيزيرا حال عودته للعب في مصر.

وفيما يتعلق بعقد اللاعب مع شباب الأهلي، كشف المصدر أن بيزيرا سيحصل على ما يتراوح بين 8 و10 ملايين دولار خلال مدة تعاقده مع النادي الإماراتي، والذي يمتد إلى 5 مواسم.

وشدد المصدر على أن الاتفاق تم وفق البنود المالية والتعاقدية المتفق عليها بين الأطراف، وأن الزمالك حرص خلال المفاوضات على تحقيق أكبر استفادة مالية ممكنة من رحيل اللاعب، مع الاحتفاظ بنسبة من إعادة بيعه مستقبلًا.

بيزيرا الزمالك أهلي دبي الدوري المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

الساعة هتتغير يوم خميس بالليل.. انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا هذا الموعد

سعر الذهب

880 جنيهًا خلال ساعات.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

صورة أرشيفية

طالب في الرعاية المركزة و6 تحت الملاحظة والباقيين خرجوا.. آخر تطورات حادث اتوبيس طلاب المدرسة الدولية

أحمد العوضي ويارا السكري

بعد تلميحها بارتباطهما.. فارق العمر بين أحمد العوضي ويارا السكري

يارا السكري وشقيقتها

بعد إعلان ارتباطها بأحمد العوضي.. يارا السكري تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها

أول تصريح من يارا السكري عن علاقتها بأحمد العوضي.. «دائماً الثنائيات ليها حاجة حقيقة من الحب»

يارا السكري عن علاقتها بأحمد العوضي: دائما الثنائيات لها حاجة من الحب

شمس البارودي

الإصابات بسيطة.. شمس البارودي تكشف تعرضها لحادث وتطلب الدعاء

خوان بيزيرا

ميدو : 400 مليون جنيه وراء موافقة الزمالك على بيع بيزيرا

ترشيحاتنا

لب سوري

تحذير من عادة يفعلها الكثيرون عند تناول اللب السوري.. ما القصة؟

مكان الزلزال المدمر

خوارزمية جديدة تكشف مكان الزلزال المدمر المقبل.. ماذا سيحدث؟

أحمد حلمي والرميثي

لقاء عفوي مع أحمد حلمي يشعل إنستجرام.. الرميثي يتحدث عن مصر وأهلها في الإمارات

بالصور

كلوديا حنا: سعيدة بتكريم أحمد حلمي وشريف منير وياسر جلال في مهرجان ظفار الدولي

كلوديا حنا
كلوديا حنا
كلوديا حنا

أعلنوا ارتباطهم خلاص.. صور جمعت يارا السكري وأحمد العوضي

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

شاهد | فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة سوداء فاخرة

تفاصيل إطلالة فرح شعبان
تفاصيل إطلالة فرح شعبان
تفاصيل إطلالة فرح شعبان

الدجاج المطبوخ يسبب التسمم عند التخزين والطهي في هذه الحالات.. احترس

لماذا قد يكون الدجاج خطرًا رغم أن رائحته طبيعية؟
لماذا قد يكون الدجاج خطرًا رغم أن رائحته طبيعية؟
لماذا قد يكون الدجاج خطرًا رغم أن رائحته طبيعية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد