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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

معاها مخدرات .. القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية نشرت فيديوهات رقص خادشة

المتهمة
المتهمة
مصطفى الرماح

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صانعة محتوى؛ لقيامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

ورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء وإظهار مفاتن جسدها بصورة مبتذلة، تتنافى مع القيم المجتمعية.

وعقب تقنين الإجراءات؛ تم ضبط المذكورة «لها معلومات جنائية» حال تواجدها بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، وبحوزتها 5 هواتف محمولة، وبفحصها؛ تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي، وكمية من مخدر الحشيش.

وبمواجهتها؛ اعترفت بحيازتها المواد المخدرة بقصد التعاطي، ونشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي؛ لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، واتُخذت الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية صانعة محتوى فيديوهات خادشة

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